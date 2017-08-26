Комиссия МОТ изучит новые тенденции в сфере занятости

21 августа на конференции в Женеве премьер-министр Швеции и президент Маврикия объявили о создании Глобальной комиссии высокого уровня по вопросам будущего в сфере труда.

Членами новой комиссии станут 28 экспертов со всего мира. Им поручено подготовить независимый доклад о ситуации на рынке труда и о том, как сочетать нынешние тенденции, в т.ч. связанные с появлением новых технологий, с принципами социальной справедливости.

Сегодня более 200 млн. человек в мире являются безработными. Особенно высокий уровень безработицы среди молодежи. При этом сотни миллионов трудящихся живут в условиях нищеты – менее чем на 1,25 USD в день.

Одновременно во всех сферах деятельности все более активно используются промышленные роботы. Автоматизация производства ведет к повышению качества и безопасности труда, а также продуктивности квалифицированных специалистов, но вытесняет с рынков труда многих работников, занятых неквалифицированным физическим трудом. Новая комиссия займется решением этих и многих других проблем в сфере занятости.

«Сегодня чрезвычайно важно ответить на новые вызовы. Мы должны сами построить наше будущее, руководствуясь теми ценностями и предпочтениями, которые мы изберем для себя, и применяя те методы, которые мы сами наметим», – заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Доклад будет представлен в год столетия Международной организации труда – на Конференции МОТ в 2019 году.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ