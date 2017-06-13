Командировочные расходы в налоговом и бухгалтерском учете

Надо ли оформлять путевой лист?

В соответствии со ст. 106 ТК работники, использующие свой транспорт, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют право на получение за их износ (амортизацию) компенсации, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем. В таких случаях заключается договор об использовании личного автомобиля в служебных целях, где предусматривается выплата обязательной компенсация за износ (амортизацию) автомобиля работника, а также дополнительные условия возмещения его расходов, понесенных для нужд нанимателя, например, содержание автомобиля, обеспечение топливом и/или порядок и условия выплаты возмещения стоимости и...