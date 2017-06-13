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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Командировочные расходы в налоговом и бухгалтерском учете

13.06.2017

В практике аудита нередки вопросы, связанные с возмещением командировочных расходов, прямо не урегулированные в законодательстве. Рассмотрим некоторые из них.

Работник организации использовал для служебной командировки в РБ личный автомобиль. Каков порядок возмещения командировочных расходов?

Надо ли оформлять путевой лист?

В соответствии со ст. 106 ТК работники, использующие свой транспорт, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют право на получение за их износ (амортизацию) компенсации, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем. В таких случаях заключается договор об использовании личного автомобиля в служебных целях, где предусматривается выплата обязательной компенсация за износ (амортизацию) автомобиля работника, а также дополнительные условия возмещения его расходов, понесенных для нужд нанимателя, например, содержание автомобиля, обеспечение топливом и/или порядок и условия выплаты возмещения стоимости и...

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