Командировка в пределах города

В соответствии с ч. 4 п. 21 Инструкции о порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским, фармацевтическим работникам и иным работникам здравоохранения, утв. постановлением Минздрава от 22.12.2008 № 232 (далее – Инструкция № 232), руководитель организации в зависимости от места нахождения квалификационной комиссии командирует работника для сдачи квалификационного экзамена в порядке, установленном законодательством.

Просим разъяснить порядок направления (командирования) сотрудников в пределах одной территориальной единицы (Минск) для сдачи квалификационного экзамена (экзамен состоит из 2 частей – компьютерное тестирование и собеседование), а также при отсутствии работника не полный рабочий день; порядок оплаты на период отсутствия работника при сдаче квалификационного экзамена. Какие условные обозначения нужно ставить в табеле учета рабочего времени на период отсутствия работника?