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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Командировка в пределах города

24.01.2017

В соответствии с ч. 4 п. 21 Инструкции о порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским, фармацевтическим работникам и иным работникам здравоохранения, утв. постановлением Минздрава от 22.12.2008 № 232 (далее – Инструкция № 232), руководитель организации в зависимости от места нахождения квалификационной комиссии командирует работника для сдачи квалификационного экзамена в порядке, установленном законодательством.

Просим разъяснить порядок направления (командирования) сотрудников в пределах одной территориальной единицы (Минск) для сдачи квалификационного экзамена (экзамен состоит из 2 частей – компьютерное тестирование и собеседование), а также при отсутствии работника не полный рабочий день; порядок оплаты на период отсутствия работника при сдаче квалификационного экзамена. Какие условные обозначения нужно ставить в табеле учета рабочего времени на период отсутствия работника?

Порядок присвоения квалификационных категорий медицинским работникам определен Инструкцией № 232.

Исходя из п. 11 Инструкции № 232 кадровая служба (руководитель) организации, индивидуальный пред­приниматель, в которой (у которого) работает работник:

– обеспечивает подготовку документов, необходимых для прохождения квалификационного экзамена;

– осуществляет учет времени профессиональной подготовки работника согласно приложению 5 к Инструкции № 232;

– информирует его о времени и месте проведения квалификационного экзамена.

Поскольку экзамен проходит за пределами организации в рабочее время, направление работника для его сдачи оформляется приказом (распоряжением) нанима...

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