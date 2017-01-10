Колонка редактора Калькуляция родного языка

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Калькуляция родного языка
В ходе обсуждения поправок в Закон «О защите прав потребителей» неожиданно развернулась бурная дискуссия о языке, на котором производитель обязан указывать информацию на товаре или в документации к услуге. В настоящее время такая информация может указываться на русском или белорусском языке. Но «или» зачастую означает, что второй из этих языков игнорируется.
Предложение внести поправку, обязывающую указывать информацию на белорусском языке, не поддержали ни в рабочей группе при Национальном центре законодательства и правовых исследований, ни на заседании общественно-консультативного совета при МАРТ. Тут ничего личного – только бизнес. По мнению министерства и представителей некоторых предприятий, вводить двойной текст экономически необоснованно и невыгодно для производителей. Действительно, куда ж им столько хлопот: работу переводчика с русского на белорусский оплатить, новый дизайн этикетки разработать, техпаспорта поменять, да мало ли что еще. Себестоимость вырастет, а практической пользы вроде бы никакой. Особенно если товар экспортный и значительная его часть поставляется в другие страны, где белорусского языка не знают. В придачу на этикетках и упаковках может не хватить места на двойной текст или шрифт окажется столь мелким, что причинит неудобства потребителям.
УДИВИТЕЛЬНО, что о таких аргументах не знают, скажем, в Грузии, Армении, Таиланде или Израиле. Тамошние аборигены, не считаясь с затратами, украшают этикетки, фирменные бланки и вывески затейливой вязью своих оригинальных алфавитов. И как-то умещается с текстом по-английски, а то и на нескольких других языках. То ли в этих странах затраты не считают, то ли знают какой-то секрет дизайна, или потребители у них особенные.
Интересно, что в законодательстве Евразийского экономического союза прямо предусмотрено «двуязычие» – если того пожелают страны-участницы. Например, согласно п. 4 ст. 6 техрегламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) информация на упаковке должна быть изложена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства – члена ТС при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) – члена(ов) ТС. Аналогичная норма содержится в п. 2 ст. 4 техрегламента ТР ТС 022/2011 «О маркировке продуктов». Таким образом, союзные техрегламенты оставляют «языковой» вопрос на усмотрение национальных властей.
КОНЕЧНО, перевод этикетки – дело не простое. Здесь требуется одновременно решить не только лингвистическую задачу, но также маркетинговую и юридическую. Текст на этикетке товара должен соответствовать нормативно-правовой базе страны назначения, которая регламентирует состав информации на этикетке. Необходимо сохранить элементы имиджа и рекламы товара и компании в целом. Поэтому в мире (в т.ч. в России и Казахстане) существуют специализированные агентства, предлагающие не лицензируемые, но профессиональные услуги по переводу этикеток и другой сопроводительной информации. Впрочем, переводить с русского на белорусский и обратно несколько проще, чем на казахский, армянский или китайский. При желании можно и своими силами справиться.
Разработка и изготовление новых этикеток и упаковки, конечно, повлечет затраты, но ведь никто не требует делать это мгновенно. Обычно в таких случаях дается время для полного использования старых запасов. Но стоимостный аспект можно рассматривать по-разному.
Экономическая ситуация сегодня, конечно, непростая, так она и вчера была не очень, и завтра вряд ли сильно улучшится. Особенно если все мерить сиюминутной выгодой. Можно ли включить в калькуляцию реальное соблюдение конституционного равенства двух языков одной страны? Скажем, заинтересовано ли белорусское государство в белорусском языке настолько, чтобы поддержать его возрождение материально? Тут возможны всякие способы. Например, если снизить в 2 раза НДС при реализации товаров, маркированных на белорусском языке – это утешит производителей, скорбящих о своей себестоимости? Тогда, поднатужившись, можно найти, чем компенсировать выпадающие доходы бюджета. Скажем, ввести сбор с тех, кто не выполняет предусмотренную ст. 54 Конституции обязанность беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. А можно просто заткнуть пару-тройку дырок в законодательстве, через которые кое-кто из озабоченных себестоимостью выводит кэш в оффшоры. Теперь в мире модно вести борьбу с «размыванием» прибыли.
НО вернемся к евразийскому опыту. К примеру, в соответствии со ст. 24 Закона Республики Казахстан от 4.05.2010 № 274-IV «О защите прав потребителей» продавец (изготовитель, исполнитель) обязан предоставить на казахском и русском языках информацию о товаре (работе, услуге), о продавце (изготовителе, исполнителе), а также информацию о месте нахождения контрольно-кассовых машин, информацию о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и о его праве обратиться в орган государственных доходов (с указанием номера телефона соответствующего органа государственных доходов) в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин. Кроме того, согласно п. 3 ст. 25 этого Закона вся информация о товаре (работе, услуге), предусмотренная п.п. 1 и 2 ст. 25 (которая аналогична той, что требуется в соответствии с законодательством таможенного союза и ЕАЭС, а также белорусским законодательством), в обязательном порядке доводится до сведения потребителя на казахском и русском языках в документации, прилагаемой к товару (работе, услуге), на потребительской таре, этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).
Аналогичные требования о двуязычном предоставлении информации установлены в п. 2 ст. 17 Закона Республики Казахстан от 21.07.2007 № 301-III «О безопасности пищевой продукции» и в п. 8 техрегламента «Требования к маркировке продукции», утв. приказом Министра по инвестициям и развитию Казахстана от 15.10.2016 № 724. Из-за этого у российских поставщиков даже возникают проблемы: их продукцию не пускали в Казахстан без маркировки на казахском языке. Ассоциация РАТЭК в 2014 г. даже жаловалась в Евразийскую экономическую комиссию на такой «барьер», но последствий это, кажется, не имело – никакие изменения в союзные техрегламенты и казахстанское законодательство не вносились.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, требования по указанию информации о товаре на родном языке в умелых руках становится инструментом защиты отечественного рынка от экспансии импорта и укрепления конкурентоспособности местных производителей. Не считая других факторов, которые в калькуляцию не включаются.
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН
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