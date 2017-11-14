Коллективное управление авторскими и смежными правами в ЕАЭС

В соглашении устанавливается согласованный порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на евразийском пространстве, что поможет обеспечить контроль за распределением вознаграждения, повысить прозрачность функционирования организаций по коллективному управлению правами, а также эффективность контроля за их деятельностью. Это должно привести к повышению информированности и доверия общества к деятельности организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе (ОКУП).

Это уже второй международный акт в сфере интеллектуальной собственности, разработка которого предусмотрена Договором о Евразийском экономическом союзе. В 2015 году в рамках союза был принят Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Его целью называлось формирование системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, уполномоченных в сфере интеллектуальной собственности.

В белорусском Законе «Об авторском праве и смежных правах» под коллективным управлением имущественными правами понимается деятельность в интересах множества авторов или иных правообладателей, имеющая целью обеспечение сбора, распределения и выплаты авторам или иным правообладателям вознаграждения за использование объектов авторского права или смежных прав физическими и юридическими лицами, осуществляемая в соответствии с данным Законом в случае, когда практическое осуществление имущественных прав в индивидуальном порядке затруднительно, и направленная на защиту, в т.ч. в суде, имущественных прав авторов или иных правообладателей при их нарушении. При этом в п. 2 ст. 48 Закона выделяют коллективное управление имущественными правами авторов и иных правообладателей возможно в таких сферах как: управление исключительными правами на драматические и музыкально-драматические произведения, другие сценарные произведения при их публичном исполнении; управление исключительными правами на музыкальные произведения с текстом и без текста при их публичном исполнении; управление исключительными правами на произведения при их передаче в эфир или передаче по кабелю; управление исключительными правами на исполнения и фонограммы при их публичном исполнении; управление исключительными правами на исполнения и фонограммы при их передаче в эфир или передаче по кабелю; иные сферы. При этом организации по коллективному управлению имущественными правами должны проходить в Беларуси государственную аккредитацию в уполномоченном государственном органе. Таким органом является Государственный комитет по науке и технологиям, а аккредитацию получили Национальный центр интеллектуальной собственности и Общественное объединение «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей».

Коллективное управление авторскими и смежными правами представляет собой реальную систему, обеспечивающую реализацию и защиту прав правообладателей, говорится в сообщении ЕЭК. Соглашение позволит упростить реализацию интеллектуальных прав в индивидуальном порядке при росте объемов массового использования объектов авторского права и смежных прав.

Авторитетные международные организации в сфере интеллектуальной собственности, науки и культуры (ВОИС, ЮНЕСКО) выступают за развитие коллективного управления как наиболее оптимального механизма, позволяющего избежать нарушений авторских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной собственности, в том числе на телевидении, радио, а также при их публичном исполнении в общественных местах. В странах ЕАЭС эти функции выполняют организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе.

С вступлением в силу соглашения в странах ЕАЭС должен быть установлен предельный размер удержаний из вознаграждения, собранного ОКУП. Потребуется регламентировать подотчетность, ввести публичную отчетность, обязательный аудит и проверку механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, определить правовой режим удержания ОКУП отчислений на покрытие расходов по осуществлению коллективного управления и средств на социальные, культурные, образовательные цели.

Обеспечение доступности и открытости информации о правообладателях и объектах авторских и (или) смежных прав, переданных в управление ОКУП, – также важное новшество соглашения. Такого рода информация должна размещаться на официальном сайте организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе.

В соглашении также предусмотрена обязанность стран-участниц установить в законодательстве ответственность за:

– использование объектов авторских и (или) смежных прав без согласия правообладателя, а также без выплаты вознаграждения. У нас такая ответственность предусмотрена ст. 9.21 КоАП и ст. 201 УК, но, вероятно теперь в них потребуется внести поправки;

– уклонение от уплаты средств для выплаты вознаграждения;

– невыплату ОКУП правообладателю собранного вознаграждения вследствие нарушения этой организацией порядка управления правами;

– превышение предельного размера удержаний из суммы собранного вознаграждения на расходы ОКУП и специальные средства;

– неисполнение обязательства по проведению обязательного аудита и проверки механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ