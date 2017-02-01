Коллегия ГТК подвела итоги работы за 2016 год

На заседании коллегии Государственного таможенного комитета были проанализированы результаты работы таможенных органов в 2016 году и обсуждены задачи на 2017 год.

Председатель ГТК Юрий Сенько выразил уверенность, что реализация всех задач, стоящих перед таможенными органами, позволяет обеспечивать экономическую безопасность страны. При этом он отметил, что «главное, своими действиями не навредить бизнесу, а создавать условия для его эффективной работы, обеспечивая при этом гарантированное соблюдение таможенного законодательства».

В прошлом году в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов перечислено 6,5 млрд. BYN. При этом сотрудниками ГТК оформлено 1,2 млн. партий товаров, границу пересекло: 22,3 млн. человек, 4,9 млн. легковых и 1,9 млн. грузовых транспортных средств.

Пресечена 551 попытка незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь наркотических средств и психотропных веществ. По выявленным фактам возбуждено 98 уголовных дел, что на 30,6% больше показателя по данной категории преступлений, возбужденных в 2015 году.

Из незаконного оборота изъято: более 16,4 кг наркотиков, более 31 тыс. препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, а также более 4 т прекурсоров, 41 единица огнестрельного, травматического, пневматического оружия, а также составных частей и компонентов к оружию, 242 патрона различного калибра,1 кг пороха, более 400 предметов, представляющих историко-культурную ценность.

В таможенных органах эксплуатируется 9 инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК): 5 мобильных и 4 стационарных ИДК. В 2016 г. таможенному контролю с применением ИДК подвергнуто около 215 тыс. транспортных средств, выявлено 1029 правонарушений, что в 2,5 раза больше чем в 2015 г. Средний показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК составил 46 BYN дохода на один рубль затрат.

В рамках соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики в районе станции «Брест-Северный» завершено строительство первого в Беларуси ИДК для контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом.

Белорусская таможня первая в рамках ЕАЭС реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску экспорта, импорта и транзита.

В результате по итогам работы в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» 2017 года по показателю «Международная торговля» Беларусь из 190 государств занимает 30 позицию, опережая все страны ЕАЭС.

Среди приоритетных задач на ближайшее время таможенными органами определено четыре направления: содействие торговле, встраивание в международную цепочку поставки товаров, в т.ч. в рамках Экономического пояса Шелкового пути, соединяющего европейский и евразийский рынки, повсеместное использование информационных технологий, готовность ответить на вызовы и угрозы упреждающе, обеспечив защиту граждан и экономические интересы государства.