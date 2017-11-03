Когда затраты не сложились

Так, предприятие допустило сверх­нормативное потребление более 350 тыс. кВт•ч электроэнергии на сумму более 87 тыс. BYN, причем эти затраты были необоснованно отнесены на себестоимость ЖКУ и в затраты, учитываемые при налогообложении. На перекачку и очистку подземных вод в результате необеспечения надлежащего состояния канализационной сети было затрачено 934,6 тыс. кВт•ч на сумму 259,2 тыс. BYN, стоимость которой также была отнесена на себестоимость и затраты, учитываемые при налогообложении, вместо списания на финансовые результаты деятельности пред­приятия.

Также в проверяемом периоде необоснованно была включена в себестоимость коммунальных услуг амортизация по не используемым длительное время артезианским скважинам в общей сумме 7,4 тыс. BYN.

После вмешательства областного КГК предприятием в добровольном порядке внесены соответствующие ис­правления в бухгалтерский и налоговый учет, доначислены и уплачены в бюджет налоги и отчисления в сумме более 80 тыс. BYN.

Кроме того, райжилкомхоз в прош­лом году из-за превышения предельного уровня рентабельности, установленного Гомельским облисполкомом, незаконно получил более 900 тыс. BYN выручки от оказания услуг теплоснабжения бюджетным организациям, оплаченных за счет средств бюджета. По предложению КГК необоснованно полученные средства при­шлось вернуть.

КГК области рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.