Пример 1.

Заказчик в аукционных документах по проводимой процедуре государст­венной закупки – электронному аук­циону установил требования к квалификационным данным участника о том, что участник должен представить:

– в виде гарантийного письма подтверждение об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев: отказов от заключения договора, претензий со стороны предприятий, входящих в состав производственного объединения, в которое входит заказчик, по предыдущим сделкам (отсутствие грубых нарушений договорных сроков поставок, претензий по качеству товара (рекламаций) и т.д.);

– подтверждение наличия опыта поставок данного оборудования, положительные отзывы об эксплуатации предлагаемого к поставке оборудования (предоставление референц-листа и отзывы по предыдущим сделкам не менее чем от 2 предприятий, входящих в то же производственное объединение, что и заказчик).

ООО посчитало, что указанные требования ограничивают добросовестную конкуренцию, и обратилось с жалобой в уполномоченный государственный орган по госзакупкам в отношении приглашения и документов, представляемых участнику для подготовки предложения в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 54 Закона от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон № 419-З).

Комиссия, рассмотрев жалобу, установила, что при формировании названных требований заказчик нарушил ст. 14 Закона № 419-З в части ограничения субъектного состава участников и ч.ч. 1 и 2 п. 2 ст. 15 Закона № 419-З, согласно которой истребовать можно сведения об опыте работы в соответствующей сфере деятельности, а не с конкретным заказчиком либо группой заказчиков, а истребование документов и сведений, не обеспечивающих добросовестную конкуренцию и не указанных в документах, представляемых участнику для подготовки предложения, не допускается. В частности, заказчиком установлены требования, ограничивающие потенциальных участников, не имеющих опыта работы с конкретным заказчиком – производственным объединением, в состав которого входит заказчик, и не связанные с предметом закупки.

Комиссия обязала заказчика в связи с выявленными нарушениями законодательства о государственных закупках отменить процедуру государственной закупки, исключить из аукционных документов требования, ограничивающие круг участников и не обеспечивающие добросовестную конкуренцию, провести новую процедуру государственной закупки.

Пример 2.

Комиссия отменила незаконное решение комиссии заказчика о выборе участника-победителя, принятое в ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений, и обязала комиссию заказчика провести повторную оценку предложений участников.

Комиссия заказчика при оценке и сравнении предложений участников применила преференциальную поправку к цене предложений тех участников, которые представили в предложении заявление о применении к цене предложения преференциальной поправки и документы, подтверждающие право на ее применение. Однако один из участников, к цене предложения которого не была применена преференциальная поправка, поскольку он не представил в предложении такого заявления, но представил документы, подтверждающие право на ее применение, не согласился с мнением комиссии заказчика. Он и подал жалобу, т.к. посчитал, что в сложившейся ситуации неприменение преференциальной поправки к цене его предложения неправомочно.

Основанием для отмены решения комиссии заказчика послужило то, что законодательством о госзакупках при проведении процедуры запроса ценовых предложений не предусмотрен заявительный принцип применения к цене предложения участника преференциальной поправки. В случае если участником в предложении представлены документы, подтверждающие его право на применение к цене предложения преференциальной поправки, но не представлено заявление о ее применении, предложение такого участника при оценке и сравнении всех предложений рассматривается заказчиком (организатором) с учетом преференциальной поправки.

Вместе с тем абз. 3 ч. 5 подп. 1.7 п. 1 постановления Совмина от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» определено, что преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки, при проведении конкурсов и процедур запроса ценовых предложений.

Следовательно, в случае участия в процедуре запроса ценовых предложений только резидентов РБ и подачи всеми ими документов, подтверждающих право на применение к цене их предложений преференциальной поправки, преференциальная поправка не применяется.

Пример 3.

Участник процедуры государственной закупки (ОДО) обратился с жалобой в МАРТ, в которой просил отменить решение комиссии заказчика, принятое по результатам рассмотрения первых разделов предложений участников. Заявитель посчитал, что его предложение заказчик отклонил необоснованно.

Основанием отклонения предложения послужило то, что, по мнению заказчика, участник, указав в первом разделе предложения торговую марку предлагаемого товара, тем самым представил сведения, идентифицирующие участника. При этом заказчик руководствовался ч. 4 п. 2 ст. 46 Закона № 419-З, согласно которой при рассмотрении первых разделов пред­ложения участников отклоняется пред­ложение участника, если его пер­вый раздел содержит наименование (фамилию, собственное имя, от­чество (при наличии)) участника или иные сведения и документы, идентифицирующие участника.

Заявитель в жалобе пояснял, что он не является производителем предлагаемого товара, т.е. это товар не собственного производства, из чего следует, что указание торговой марки предлагаемого товара не идентифицирует его как участника процедуры госзакупки.

Комиссия, рассмотрев жалобу ОДО, отменила незаконное решение комиссии заказчика об отклонении предложения ОДО при рассмотрении первых разделов предложений участников. Комиссия исходила из того, что указанные участником сведения о торговой марке предлагаемого товара не идентифицируют участника, поскольку указание торговой марки не свидетельствует о том, что участником предлагается товар собственного производства. Комиссия заказчика в такой ситуации необоснованно применила нормы ч. 4 п. 2 ст. 46 Закона № 419-З.

Комиссия обязала заказчика провести повторную процедуру госзакупки в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Пример 4.

В ходе проведения открытого конкурса, предметом закупки которого являлось дробление, погрузка боя бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций во вторичный щебень, комиссия заказчика отклонила предложение ООО. Комиссия указала, что оно не соответствует установленным в конкурсных документах требованиям, поскольку не был в установленное им время дан ответ на запрос заказчика с требованием представить договор аренды на оборудование, необходимое для выполнения работ.

ООО с такой причиной отклонения его предложения не согласилось и обратилось с жалобой в уполномоченный государственный орган.

Жалобу ООО комиссия признала обоснованной и приняла решение об отмене решения комиссии заказчика о выборе участника-победителя, обязав при этом заказчика провести повторную оценку предложений участников на соответствие требованиям, установленным в конкурсных документах по процедуре госзакупки.

Принимая такое решение, комиссия исходила из того, что в конкурсных документах не содержалось требования о том, что участнику необходимо было подтвердить, находится оборудование, требуемое для выполнения работ, у него на праве собственности или по договору аренды.

Из вышеизложенного следует, что основанием отклонения может служить несоответствие только тем требованиям, которые указаны заказчиком в конкурсных документах. Отклонение предложения участника в связи с несоответствием требованию, не указанному в этих документах, необоснованно.

В данном случае заказчиком нарушен п. 3 ст. 38 Закона № 419-З, согласно которому отклоняется предложение участника, если оно не отвечает требованиям конкурсных документов.

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За нарушение названных норм законодательства в приведенных случаях предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 11.16 КоАП за не предусмотренное законодательством ог­раничение доступа поставщиков (под­рядчиков, исполнителей) к участию в процедуре госзакупки, иное нарушение порядка проведения госзакупки в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 50 базовых величин.

Источник: http://www.mintorg.gov.by