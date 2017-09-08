Когда ведение бухучета выгоднее его восстановления

Предприятие, осуществляющее розничную и оптовую торговлю, в связи с использованием интернет-магазина с 1.01.2017 г. перешло с упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС на общую систему налогообложения.

До этой даты на предприятии велась книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга), выручка от реализации признавалась в налоговом учете по оплате за отгруженные товары.

Рассмотрим порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в переходный период.

С января 2017 г. выручка от реализации отгруженных товаров признается в бухгалтерском и налоговом учете предприятия по мере их отгрузки (по принципу начисления).

При переходе на общую систему налогообложения предприятие автоматически утратило возможность вести учет в книге и обязано вести бухгалтерский учет на общих основаниях. Кроме того, в...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор