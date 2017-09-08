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Когда ведение бухучета выгоднее его восстановления
Предприятие, осуществляющее розничную и оптовую торговлю, в связи с использованием интернет-магазина с 1.01.2017 г. перешло с упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС на общую систему налогообложения.
До этой даты на предприятии велась книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга), выручка от реализации признавалась в налоговом учете по оплате за отгруженные товары.
Рассмотрим порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в переходный период.
С января 2017 г. выручка от реализации отгруженных товаров признается в бухгалтерском и налоговом учете предприятия по мере их отгрузки (по принципу начисления).
При переходе на общую систему налогообложения предприятие автоматически утратило возможность вести учет в книге и обязано вести бухгалтерский учет на общих основаниях. Кроме того, в...
Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор