Когда прибыль отдыхает

Начало III квартала банковская система встретила очередным снижением финансовых результатов. Поддерживать июньские темпы банкам оказалось не под силу, а укрепление рубля при отсутствии оживления в экономике страны «играет» против прибыли.

В июле итоговая прибыль банков сократилась по сравнению с июнем на 24% и составила только около 76,2 млн. BYN, что, впрочем, на 44,9% больше, чем год назад. При этом совокупная прибыль с начала года составила 399,7 млн. BYN (на 35,3% больше, чем по итогам 7 месяцев 2015 г.), а уровень накопленной прибыли в доходах вырос с июньских 2,25% до 2,51%, что превысило средний уровень значений 2015 г. почти на 17%.

Финансовые результаты банковской системы продолжает лихорадить уже 1,5 года – разброс ежемесячных показателей прибыли выходит за рамки обычных колебаний (рис. 1).

Структура доходов и расходов белорусской банковской системы в январе–июле т.г. (рис. 2) выглядит более традиционно.

Резервы привычно сохранили первое место в доходах и расходах по доле, хотя за июль она несколько снизилась. Так, расходы на создание резервов сократились за месяц на 23,2%, а доходы от их погашения – на 23,4%. Доля резервов в доходах уменьшилась на 0,88 п.п. к июню до 65,7%, а в расходах – на 0,57 п.п. до 73,1%. При этом общий убыток от их создания в июле достиг 884 млн. BYN – на 13,3% больше, чем в июне.

На втором месте по доле и первом по доходности – процентные доходы/расходы. Объем процентной прибыли за июнь превысил итоговый результат по системе в 3,3 раза и составил 248,3 млн. BYN – на 4,1% меньше, чем в июне. При этом доля процентных доходов возросла за месяц на 0,91 п.п. до 25,9%, расходов – на 0,39 п.п. до 15,54%.

На третьем месте – комиссионные доходы/расходы. По итогам июля комиссионная прибыль оказалась почти в 1,5 раза меньше итоговой, уменьшившись на 24,8% по сравнению с июнем до 55,3 млн. BYN. Доля комиссий в совокупных доходах повысилась на 0,14 п.п., в расходах – на 0,08 п.п. до 4,29% и 1,38% соответственно.

Следом идут прочие банковские доходы/расходы. Из-за небольшого укрепления «прочая» прибыль сократилась по сравнению с июнем на 27,8% – до 148,7 млн. BYN, что почти в 4 раза ниже средних прошлогодних значений. Доля прочих банковских доходов в совокупных уменьшилась на 0,02 п.п. до 3,45%, а прочих расходов – на 0,06 п.п. до 2,2%.

На пятом месте – прочая операционная прибыль с традиционно отрицательным значением. В июле убыток составил 58,7% совокупного, увеличившись за месяц на 10,5%, до 148,7 млн. BYN. Доля прочих операционных доходов в совокупных незначительна – 0,73% (на 0,16 п.п. меньше, чем в июне), а расходов – 7,74% (+0,16 п.п.). При этом абсолютное значение приносимого операционными расходами убытка в сумме с созданием новых резервов за май превысило уровень месячной процентной прибыли на 2,2%.

На последнем месте – поступления по долгам, составившие всего 0,02% доходов. Доля прибыли по данной статье составила 0,7% итоговой прибыли, а ее объем вырос к маю в 1,5 раза – до 0,54 млн. BYN. Объем списанных расходов в июле возрос почти на 38% к июню, но составил всего 0,4 млн. BYN, а доля по-прежнему близка к нулю. В ближайшие несколько месяцев вряд ли можно ожидать роста поступлений по данной статье: хотя проблемная задолженность продолжает расти, ее качество ухудшается.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН