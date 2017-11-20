Когда ОКС – не указ

Более половины представителей ОКСов, созданных при госорганах, не удовлетворены эффективностью работы: достигаемые договоренности не учитываются госорганами при принятии решений. Таков один из выводов исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленного з аместителем председателя АЕБ Мариной Боровко на семинаре «Повышение качества диалога между организациями поддержки бизнеса и органами власти».

По данным АЕБ, на 1 января 2017 г. при государственных органах в Минске и регионах создано 35 общественно-консультативных советов (ОКС). Наблюдается постепенный рост их активности: начиная с 2011 г. (года формирования) состоялось 534 заседания, причем 24% – в 2016 г. В большинстве советов (в 32 из 35) представители бизнеса составляют не менее 50% членов. Недостаточно бизнеса в ОКСах при концерне «Беллесбумпром» (4 из 15), Минобразования (6 из 16) и Минжилкомхоза (5 из 16).

В советах, созданных при Минлесхозе, Минтрансе, Минюсте, ГКНТ, концерне «Беллесбумпром», заседания в 2016 г. не проводились. В 2017 г. при Минюсте проведено одно заседание. В советах, созданных при Минобразования, Минсельхозпроде, Госкомвоенпроме, Минском облисполкоме, проведено по одному заседанию в прошлом году.

С информацией о деятельности общественно-консультативных советов можно ознакомиться лишь на сайтах МНС, Минприроды, Минэкономики, Минсвязи, Госкомимущества, ГТК. Планы работы советов на 2017 г. размещены только на официальных интернет-сайтах Минэкономики и ГТК. Отчеты о работе советов в 100% случаев отсутствуют.

АЕБ отмечает, что у участников советов не из числа госслужащих отсутствует мотивация инициировать рассмотрение проблем и разрабатывать варианты их решения, так как любые сделанные предложения носят лишь рекомендательный характер.

Таблица о работе ОКС в регионах

Комитет Доступность и прозрачность Состав ОКС Наличие информации о составе на сайте Отчет с результатами за 2016 на сайте План работы на 2017 Минский горисполком Имеется + Не имеется Не имеется Минский облисполком Имеется + Не имеется Не имеется Брестский облисполком Имеется + Сайт Не имеется Витебский облисполком Не имеется _ Не имеется Не имеется Гомельский облисполком Имеется + Не имеется Не имеется Гродненский облисполком Имеется + Не имеется Не имеется Могилевский облисполком Не имеется _ Не имеется Не имеется

По оценке АЕБ, единый подход и слаженность в работе ОКС достигнуты лишь в тех министерствах, которые постоянно проводят заседания и выработали для себя приемлемую их специфике форму кооперации между всеми членами советов. По результатам анализа и по опыту участия к таким министерствам и областным исполкомам можно отнести: МАРТ, МНС, Минприроды, Минэкономики, Минсвязи, ГКИ, ГТК, Брестский и Гродненский облисполкомы.

АЕБ отмечает формальный подход госорганов к ОКСам как к инструменту взаимодействия с бизнесом и общественностью. Один из недостатков – отсутствует открытый контакт с ответственными за работу ОКС. Формально секретари имеются при каждом совете в должности начальника отдела предпринимательства соответствующего облисполкома, однако их контактные данные на сайтах облисполкомов отсутствуют.

Состав ОКСа и информация о нем имеется в 4 из 6 исследованных областях (в Витебской и Могилевской областях такая информация отсутствует).

В целом в ОКС при 4 облисполкомах состоят 100 представителей, из них количество представляющих бизнес-сообщество, общественность и госслужащих составляет 73, 13 и 14 человек соответственно.

Наиболее непропорциональным по составу является совет при Миноблисполкоме, в который входит 93% представителей бизнеса и 0% представителей госорганов, за исключением председателя ОКС и его заместителя.

К самым сбалансированным по составу и активным по участию в принятии решений на областном уровне можно отнести ОКС при Гродненском облисполкоме. Один из результатов его работы – послабления по ставкам аренды для бизнеса.

Отчетов с результатами работы советов и протоколами проведенных заседаний в регионах нет. Планы работы ОКС при облисполкомах на 2017 год отсутствуют.

У половины советов заседания происходят по мере необходимости, либо в случае запроса вышестоящего органа, либо по инициативе самих членов. Часто ОКСы созданы формально, во исполнение распоряжения вышестоящих органов. Местные власти не имеют четкого понимания необходимости в работе ОКСов, которые воспринимаются госорганами как дополнительная нагрузка в рамках имеющихся обязанностей местных органов власти по управлению регионом. Активность советов зависит не только от обоюдного желания общественности и местной власти вести диалог: на региональном уровне ОКС не является эффективным инструментом для экспертного обсуждения и принятия решений о стратегическом развитии региона, т.к. советы не имеет опыта ведения диалога «бизнес – власть – общественность).

Сдерживает развитие ОКСов сложная процедура инициации рассмотрения вопросов и то, что их решения носят рекомендательный характер. А также отсутствие ответственности должностных лиц за неисполнение норм постановления об ОКСах.

На вопрос, почему общественно-консультативные советы так слабо развиты в регионах, и почему диалог общества и власти так трудно выстраивается, М. Боровка ответила: «Дело в том, что пока очень мало общественных организаций в регионах, бизнес не осознает необходимость диалога с государством». Те министерства и бизнесы, которые уже поучаствовали в диалоге, понимают выгоды него. Поэтому надо прививать национальному бизнесу культуру сотрудничества с негосударственными организациями и участия в ОКСах через общественные объединения (это тенденция и требование госорганов).

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА