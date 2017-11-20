Бизнес-союзы
Когда ОКС – не указ
Более половины представителей ОКСов, созданных при госорганах, не удовлетворены эффективностью работы: достигаемые договоренности не учитываются госорганами при принятии решений. Таков один из выводов исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленного заместителем председателя АЕБ Мариной Боровко на семинаре «Повышение качества диалога между организациями поддержки бизнеса и органами власти».
По данным АЕБ, на 1 января 2017 г. при государственных органах в Минске и регионах создано 35 общественно-консультативных советов (ОКС). Наблюдается постепенный рост их активности: начиная с 2011 г. (года формирования) состоялось 534 заседания, причем 24% – в 2016 г. В большинстве советов (в 32 из 35) представители бизнеса составляют не менее 50% членов. Недостаточно бизнеса в ОКСах при концерне «Беллесбумпром» (4 из 15), Минобразования (6 из 16) и Минжилкомхоза (5 из 16).
В советах, созданных при Минлесхозе, Минтрансе, Минюсте, ГКНТ, концерне «Беллесбумпром», заседания в 2016 г. не проводились. В 2017 г. при Минюсте проведено одно заседание. В советах, созданных при Минобразования, Минсельхозпроде, Госкомвоенпроме, Минском облисполкоме, проведено по одному заседанию в прошлом году.
С информацией о деятельности общественно-консультативных советов можно ознакомиться лишь на сайтах МНС, Минприроды, Минэкономики, Минсвязи, Госкомимущества, ГТК. Планы работы советов на 2017 г. размещены только на официальных интернет-сайтах Минэкономики и ГТК. Отчеты о работе советов в 100% случаев отсутствуют.
АЕБ отмечает, что у участников советов не из числа госслужащих отсутствует мотивация инициировать рассмотрение проблем и разрабатывать варианты их решения, так как любые сделанные предложения носят лишь рекомендательный характер.
Таблица о работе ОКС в регионах
|
Комитет
|
Доступность и прозрачность
|
Состав ОКС
|
Наличие
информации
о составе на сайте
|
Отчет с результатами за 2016 на сайте
|
План работы на 2017
|
Минский
горисполком
|
Имеется
|
+
|
Не имеется
|
Не имеется
|
Минский
облисполком
|
Имеется
|
+
|
Не имеется
|
Не имеется
|
Брестский
облисполком
|
Имеется
|
+
|
Сайт
|
Не имеется
|
Витебский облисполком
|
Не имеется
|
_
|
Не имеется
|
Не имеется
|
Гомельский облисполком
|
Имеется
|
+
|
Не имеется
|
Не имеется
|
Гродненский облисполком
|
Имеется
|
+
|
Не имеется
|
Не имеется
|
Могилевский облисполком
|
Не имеется
|
_
|
Не имеется
|
Не имеется
По оценке АЕБ, единый подход и слаженность в работе ОКС достигнуты лишь в тех министерствах, которые постоянно проводят заседания и выработали для себя приемлемую их специфике форму кооперации между всеми членами советов. По результатам анализа и по опыту участия к таким министерствам и областным исполкомам можно отнести: МАРТ, МНС, Минприроды, Минэкономики, Минсвязи, ГКИ, ГТК, Брестский и Гродненский облисполкомы.
АЕБ отмечает формальный подход госорганов к ОКСам как к инструменту взаимодействия с бизнесом и общественностью. Один из недостатков – отсутствует открытый контакт с ответственными за работу ОКС. Формально секретари имеются при каждом совете в должности начальника отдела предпринимательства соответствующего облисполкома, однако их контактные данные на сайтах облисполкомов отсутствуют.
Состав ОКСа и информация о нем имеется в 4 из 6 исследованных областях (в Витебской и Могилевской областях такая информация отсутствует).
В целом в ОКС при 4 облисполкомах состоят 100 представителей, из них количество представляющих бизнес-сообщество, общественность и госслужащих составляет 73, 13 и 14 человек соответственно.
Наиболее непропорциональным по составу является совет при Миноблисполкоме, в который входит 93% представителей бизнеса и 0% представителей госорганов, за исключением председателя ОКС и его заместителя.
К самым сбалансированным по составу и активным по участию в принятии решений на областном уровне можно отнести ОКС при Гродненском облисполкоме. Один из результатов его работы – послабления по ставкам аренды для бизнеса.
Отчетов с результатами работы советов и протоколами проведенных заседаний в регионах нет. Планы работы ОКС при облисполкомах на 2017 год отсутствуют.
У половины советов заседания происходят по мере необходимости, либо в случае запроса вышестоящего органа, либо по инициативе самих членов. Часто ОКСы созданы формально, во исполнение распоряжения вышестоящих органов. Местные власти не имеют четкого понимания необходимости в работе ОКСов, которые воспринимаются госорганами как дополнительная нагрузка в рамках имеющихся обязанностей местных органов власти по управлению регионом. Активность советов зависит не только от обоюдного желания общественности и местной власти вести диалог: на региональном уровне ОКС не является эффективным инструментом для экспертного обсуждения и принятия решений о стратегическом развитии региона, т.к. советы не имеет опыта ведения диалога «бизнес – власть – общественность).
Сдерживает развитие ОКСов сложная процедура инициации рассмотрения вопросов и то, что их решения носят рекомендательный характер. А также отсутствие ответственности должностных лиц за неисполнение норм постановления об ОКСах.
На вопрос, почему общественно-консультативные советы так слабо развиты в регионах, и почему диалог общества и власти так трудно выстраивается, М. Боровка ответила: «Дело в том, что пока очень мало общественных организаций в регионах, бизнес не осознает необходимость диалога с государством». Те министерства и бизнесы, которые уже поучаствовали в диалоге, понимают выгоды него. Поэтому надо прививать национальному бизнесу культуру сотрудничества с негосударственными организациями и участия в ОКСах через общественные объединения (это тенденция и требование госорганов).
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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