Когда и зачем проводится переоценка

По общему правилу основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости (п. 9 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26, далее – Инструкция № 26), которая определяется в сумме фактических затрат на их приобретение. В дальнейшем в некоторых случаях первоначальная стоимость основных средств может изменяться, в частности, в результате проведения переоценки в соответствии с законодательством. Таким образом, основные сре­д­ства после принятия к бухгалтерскому учету могут учитываться по первоначальной стоимости, если проведение переоценки не является обязательным в соответствии с...