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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Консультации

Когда и зачем проводится переоценка

16.12.2016

Состав и стоимость основных средств играют важную роль в финансовом положении предприятий. Поэтому от их достоверной оценки во многом зависят показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. Одним из инструментов регулирования стоимости основных средств является переоценка.

По общему правилу основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости (п. 9 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26, далее – Инструкция № 26), которая определяется в сумме фактических затрат на их приобретение. В дальнейшем в некоторых случаях первоначальная стоимость основных средств может изменяться, в частности, в результате проведения переоценки в соответствии с законодательством. Таким образом, основные сре­д­ства после принятия к бухгалтерскому учету могут учитываться по первоначальной стоимости, если проведение переоценки не является обязательным в соответствии с...

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