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Инсайдерам и инвесторам
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Китайские инвестиции в сервис

13.12.2016

ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования» (CUEC) и ООО «CRRC Датунская электровозостроительная компания» инвестировали 1 млн. USD  в создание в Беларуси предприятия, специализирующегося на ремонте и техническом обслуживании железнодорожной техники. Им стало ООО «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника», расположившееся на базе локомотивного депо «Барановичи».

Необходимость в гарантийном и сервисном обслуживании электровозов, поставляемых из Китая, проявилась по мере исполнения 2 контрактов, заключенных Белорусской железной дорогой в 2010 и 2013 гг. на поставку 12 и 18 единиц электровозов.

На торжественной церемонии открытия нового предприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским облисполкомом и ООО «ЦРРЦ  КУЭК ЖелДорТехника». Новое предприятие должно стать платформой для дальнейшего расширения взаимодействия в сфере развития железнодорожной техники. «Мы надеемся, что создание новой компании будет способствовать усилению кооперации между белорусскими и китайскими железнодорожными предприятиями», – отметил генеральный директор CRRC Датунской электровозостроительной компании г-н Го Шенчин. По его словам, в ближайшем будущем китайская сторона намерена локализовать производство запчастей для электровозов в Беларуси.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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