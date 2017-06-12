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Китайская компания хочет продавать белорусское молоко и купить банк «Москва-Минск»

12.06.2017

Китайская пищевая компания DRex Food Group 12 июня провела переговоры в Минске, по итогам которых заявлено о намерении создать СП по продвижению белорусской продукции на китайском рынке, инвестировании в ОАО «Здравушка-милк», а также возможности покупки белорусского банка «Москва-Минск».

Руководители крупных китайских компаний DRex Food Group и Xinrongji Holding Group посещают Беларусь с рабочим визитом, по итогам которого предполагается подписание протокола о сотрудничества.

Пока, судя по сообщениям информагентств, наибольшую активность проявляет только DRex Food Group, а их коллеги из Xinrongji Holding Group пока заявили лишь о намерении строить в индустриальном парке «Великий камень» завод по производству упаковки.

– Мы бы хотели вложить средства в «Здравушка-милк», нам очень понравилось это предприятие, а потом, возможно, и приобрести долю в этой компании, – сообщила журналистам руководитель направления по Беларуси компании DRex Food Group Зоя Кавалева. Также, по ее словам, компания заинтересована в создании собственной фермы по разведению коров в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация DRex Food Group готова вложить порядка 1 млрд USD в акции белорусских молокозаводов. Предполагается, что соглашение может быть достигнуто в ходе работы выставки «Белагро-2017».

Теперь же речь идет о создании совместной торговой компании для продвижения белорусской продукции на китайский рынок. Об этом Зоя Кавалева рассказала после переговоров в Минсельхозпроде Беларуси. По ее словам, для начала эта компания будет заниматься продажей молочных продуктов, а впоследствии, возможно, станет инвестировать средства в белорусские молочные предприятия. То есть инвестиции в молокозаводы, похоже, откладываются, речь идет о создании торговой компании-посредника.

Интересно, что еще 11 июня в эфире ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов относительно инвестиций высказывался более оптимистично: «Они (DRex Food Group – Ред.) будут не просто покупать доли акций в наших предприятиях или строить новые предприятия по переработке сырья, но и инвестировать в развитие сырьевой зоны».

Зато намерения приобрести белорусский банк «Москва-Минск» китайский инвестор высказывает вполне определенно. «Мы хотим инвестировать в банк («Москва-Минск» – Ред.): приобрести акции банка – или полностью выкупить, или приобрести какую-то долю, как договоримся. Но не миноритарный пакет, а основной пакет акций», – цитирует Белта Зою Кавалеву.

Напомним, в 2016 году между Нацбанком Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан меморандум касательно приватизации ОАО «Банк «Москва-Минск». Продать контрольный пакет акций инвестору планируется до 1 января 2020 года.

 

Автор публикации: Александр ЧЕРНЯК

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