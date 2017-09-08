Исследования
KEF-2017: век Минского консенсуса
Традиционно в начале ноября в Минске состоится конференция Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму KEF-2017. Ее рабочее название – «Основы будущего». Но слоган концепции конференции сформулирован иначе: «КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЕЩЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ».
Такая формулировка выглядит довольно двусмысленно и грустно. Мы, похоже, привыкли терять год за годом, пятилетку за пятилеткой в тщетных попытках обрести минимальное благополучие и иллюзорную стабильность, опираясь, главным образом, на административно-командные методы прошлого столетия. После очередного обвала появляются кое-какие перемены и поблажки, не затрагивающие основы сложившейся системы. На бесчисленных форумах звучат щедрые обещания, идут то бурные, то вялые дискуссии о необходимости реформ – с минимальным практическим результатом.
«Долгое время Беларусь была «загадкой» – ее экономика росла без реализации полномасштабных рыночных реформ, предусмотренных Вашингтонским консенсусом, – объясняет причины наших реалий директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. – Многие исследования были посвящены объяснению этого феномена, и не меньше работ потом объясняли, почему он перерос в стагнацию».
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, среднегодовые темпы прироста реального ВВП Беларуси упали катастрофически – с 9,9% в среднем за год в 2004–2008 гг. до -0,5% в среднем за год в 2012–2016 гг. Рост в мировой экономике тоже замедлился, но совсем не так драматично. Однако в правительственных программах на текущую пятилетку значатся среднегодовые темпы роста 2,4–3%, т.е. ниже мировых, не говоря уже о развивающихся странах. Это закрепляет долгосрочное отставание отечественной экономики. Но если общество покорно принимает относительную уравниловку и бедность, то власти бюрократии ничто не угрожает. А потому можно и далее игнорировать призывы к рыночным реформам, особенно если удается отчасти восстановить сырьевую ренту и регулярно рефинансировать внешний долг.
Тем не менее независимые экономисты не теряют надежду убедить власти в том, что разрыв в темпах роста между Беларусью и остальным миром стал слишком велик, чтобы отмахиваться от реформ. Их содержание, дизайн и последовательность были детально проработаны (в т.ч. через KEF), но реализация оказалась далеко не комплексной.
Напомним, KEF-2016 проходил под лозунгом «Реформы для вовлекающего роста». Участники конференции знакомились с мировым опытом проведения реформ, обсуждали необходимость создания предсказуемых и прозрачных «правил игры», которые являются основой комфортного инвестиционного климата. Подробно разбирались вопросы изменений в корпоративном управлении и отношениях собственности, которые позволили бы обеспечить создание стоимости при эффективном использовании капитала, приемлемом уровне финансового риска и предсказуемости уровня отдачи на капитал либо выполнение социальных задач с минимальными издержками. Казалось, что все согласны с необходимостью разграничения роли государства как собственника и как регулятора, причем задачей первого должна быть максимизация прибыли от своих активов, а второго – создание равных условий для всех экономических агентов, которые не вели бы к неэффективному использованию ресурсов за счет создания преференций для отдельных групп предприятий. Особые надежды возлагались на поддержку международными финансовыми институтами намерений белорусских экономических властей по реформированию экономики, сделав особый акцент на таких реформах, которые помогут повысить производительность и которые трудно будет обратить вспять.
РЕЗУЛЬТАТЫ этих обсуждений довольно скромны. Властям удалось добиться существенного прогресса в достижении макроэкономической стабильности, так и не договорившись с МВФ о финансировании в обмен на необратимые реформы. Предприняты некоторые меры по расширению возможностей для частного сектора, а еще больше таких мер обещают принять в ближайшем будущем. Много говорится о пересмотре роли государства в ряде отраслей и переходе от «ручного управления» к регулированию, но конкретные шаги в этих направлениях увидеть можно лишь с трудом. Все это делалось с оглядкой на сохранение при возможности социального контракта, отмечают организаторы KEF, а некоторые ключевые реформы «застряли» из-за опасений роста социальной напряженности. Прежде всего это касается реформы государственных предприятий. Но для страны, чья конкурентоспособность основывается на относительно дешевых ресурсах, необходимое условие выхода из ловушки медленного роста – формирование эффективных рынков. Поэтому большинство реформ Вашингтонского консенсуса не потеряли актуальности для Беларуси, полагают инициаторы KEF-2017. Проблема в том, что их уже недостаточно: внешние вызовы требуют действий, выходящих за рамки его предписаний.
Глобализация и формирующаяся модель капитализма, основанного на крауд-технологиях, бросают вызов роли государства и возвращают ее обсуждение на современную политическую сцену в странах, составляющих ядро западного мира. Растущее неравенство ставит под вопрос состоятельность существующей структуры институтов и подходов к социально-экономической политике, предупреждают организаторы конференции. Технологический прогресс, изменение привычных социальных и деловых рамок, проникновение технологий влияют на рынки труда, государственные финансы, правовые системы и ценности. Экономики уже должны наверстывать упущенное и конкурировать с точки зрения присущих им социальных контрактов, правовых, институциональных и инфраструктурных механизмов, которые соответствовали бы потребностям общества, основанного на знаниях, а также умения сочетать инновации с традициями для сохранения мира.
«К нынешнему конфликту привели прогресс промышленности, развитие новых отраслей, изменившиеся отношения между рабочими и хозяевами, огромные состояния немногих и бедность многих, наконец – заметный упадок нравственности. Положение очень серьезно, оно вызывает сильнейшие опасения, ученые толкуют о нем, деловые люди предлагают разные планы, народные собрания, парламенты и правительства им заняты – словом, общественное внимание в высшей степени захвачено им». Эта цитата взята из энциклики Папы Римского Льва XIII о капитале и труде «Rerum Novarum», написанной 125 лет назад. Спустя четверть века революция в России изменила ход мировой истории, а ее последствия надолго подорвали привлекательность идей социализма в западном мире. И вот спустя еще сто лет миру снова предстоит преодолеть схожие вызовы. Успеет ли отреагировать на них Беларусь?
KEF-2017 в очередной раз попытается найти и предложить правительству и общественности решения, которые, как надеются его организаторы, помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой. На конференции предлагается обсудить тенденции в мировой экономике, изменения ценностей и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного соседа и экономического партнера Беларуси. Вторая тема – дискуссия о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят.
Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.
Подведет итоги конференции дискуссионная панель о «Минском консенсусе» – попытке переосмыслить с учетом современных глобальных вызовов подходы и принципы существующих «консенсусов» (Вашингтонского, Пекинского, пост-Вашингтонского) в стране, которая пытается примирить в своей модели развития различные идеологии, не ставя под сомнение ценность национального суверенитета.
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА