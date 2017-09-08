KEF-2017: век Минского консенсуса

Такая формулировка выглядит довольно двусмысленно и грустно. Мы, похоже, привыкли терять год за годом, пятилетку за пятилеткой в тщетных попытках обрести минимальное благополучие и иллюзорную стабильность, опираясь, главным образом, на административно-командные методы прошлого столетия. После очередного обвала появляются кое-какие перемены и поблажки, не затрагивающие основы сложившейся системы. На бесчисленных форумах звучат щедрые обещания, идут то бурные, то вялые дискуссии о необходимости реформ – с минимальным практическим результатом.

«Долгое время Беларусь была «загадкой» – ее экономика росла без реализации полномасштабных рыночных реформ, предусмотренных Вашингтонским кон­сенсусом, – объясняет причины наших реалий директор Исследовательского центра ИПМ Алек­сандр Чубрик. – Многие исследования были посвящены объяснению этого феномена, и не меньше работ потом объясняли, почему он перерос в стагнацию».

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, среднегодовые темпы прироста реального ВВП Беларуси упали катастрофически – с 9,9% в среднем за год в 2004–2008 гг. до -0,5% в среднем за год в 2012–2016 гг. Рост в мировой экономике тоже замедлился, но совсем не так драматично. Однако в правительственных программах на текущую пятилетку значатся сред­негодовые темпы роста 2,4–3%, т.е. ниже мировых, не говоря уже о развивающихся странах. Это закрепляет долгосрочное отставание отечественной экономики. Но если общество покорно принимает относительную урав­ниловку и бедность, то власти бюрократии ничто не угрожает. А потому можно и далее игнорировать призывы к рыночным реформам, особенно если удается отчасти восстановить сырьевую ренту и регулярно рефинансировать внешний долг.

Тем не менее независимые экономисты не теряют надежду убедить власти в том, что разрыв в темпах роста между Беларусью и остальным миром стал сли­шком велик, чтобы отмахиваться от реформ. Их содержание, дизайн и последовательность были детально проработаны (в т.ч. через KEF), но реализация оказалась далеко не комплексной.

Напомним, KEF-2016 проходил под лозунгом «Реформы для вовлекающего роста». Участники конференции знакомились с мировым опытом проведения реформ, обсуждали необходимость создания предсказуемых и про­зрачных «правил игры», которые являются основой комфортного инвестиционного климата. Под­робно разбирались вопросы из­менений в корпоративном уп­равлении и отношениях соб­ственности, которые позволили бы обеспечить создание стоимости при эффективном использовании капитала, приемлемом уровне финансового риска и предсказуемости уровня отдачи на капитал либо выполнение социальных задач с минимальными издержками. Казалось, что все согласны с необходимостью раз­граничения роли государства как собственника и как регулятора, причем задачей первого должна быть максимизация прибыли от своих активов, а второго – создание равных условий для всех экономических агентов, которые не вели бы к неэффективному использованию ресурсов за счет создания преференций для отдельных групп предприятий. Особые надежды возлагались на поддержку международными финансовыми институтами намерений белорусских экономических вла­с­тей по реформированию экономики, сделав особый акцент на таких реформах, которые помогут повысить производительность и которые трудно будет обратить вспять.

РЕЗУЛЬТАТЫ этих обсуждений довольно скромны. Властям удалось добиться существенного прогресса в достижении макроэкономической стабильности, так и не договорившись с МВФ о финансировании в обмен на необратимые реформы. Предприняты некоторые меры по расширению возможностей для частного сектора, а еще больше таких мер обещают принять в ближайшем будущем. Много говорится о пересмотре роли государства в ряде отраслей и переходе от «ручного управления» к регулированию, но конкретные шаги в этих направлениях увидеть мож­но лишь с трудом. Все это делалось с оглядкой на сохранение при возможности социального контракта, отмечают организаторы KEF, а некоторые ключевые реформы «застряли» из-за опасений роста социальной напряженности. Прежде всего это касается реформы государственных пред­приятий. Но для страны, чья конкурентоспособность основывается на относительно дешевых ресурсах, необходимое условие выхода из ловушки медленного роста – формирование эффективных рынков. Поэтому большинство реформ Вашингтонского консенсуса не потеряли актуальности для Беларуси, полагают инициаторы KEF-2017. Проблема в том, что их уже недостаточно: внешние вызовы требуют действий, выходящих за рамки его предписаний.

Глобализация и формирующаяся модель капитализма, основанного на крауд-технологиях, бросают вызов роли государства и возвращают ее обсуждение на современную политическую сцену в странах, составляющих ядро западного мира. Растущее неравенство ставит под вопрос состоятельность существующей структуры институтов и подходов к социально-экономической политике, предупреждают организаторы конференции. Технологический прогресс, изменение привычных социальных и деловых рамок, проникновение технологий влияют на рынки труда, государственные финансы, правовые системы и ценности. Экономики уже должны наверстывать упущенное и конкурировать с точки зрения присущих им социальных контрактов, правовых, институциональных и инфраструктурных механизмов, которые соответствовали бы потребностям об­щества, основанного на знаниях, а также умения сочетать инновации с традициями для сохранения мира.

«К нынешнему конфликту привели прогресс промышленности, развитие новых отраслей, изменившиеся отношения между рабочими и хозяевами, огромные состояния немногих и бедность многих, наконец – заметный упадок нравственности. Положение очень серьезно, оно вызывает сильнейшие опасения, ученые толкуют о нем, деловые люди предлагают разные планы, народные собрания, парламенты и правительства им заняты – словом, общественное внимание в выс­шей степени захвачено им». Эта цитата взята из энциклики Папы Римского Льва XIII о капитале и труде «Rerum Novarum», написанной 125 лет назад. Спустя четверть века революция в Рос­сии изменила ход мировой истории, а ее последствия надолго подорвали привлекательность идей социализма в западном мире. И вот спустя еще сто лет миру снова предстоит преодолеть схожие вызовы. Успеет ли отреагировать на них Беларусь?

KEF-2017 в очередной раз попытается найти и предложить правительству и общественности решения, которые, как надеются его организаторы, помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой. На конференции предлагается обсудить тенденции в мировой экономике, изменения ценностей и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного соседа и экономического партнера Беларуси. Вторая тема – дискуссия о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят.

Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.

Подведет итоги конференции дискуссионная панель о «Мин­ском консенсусе» – попытке переосмыслить с учетом современных глобальных вызовов подходы и принципы существующих «консенсусов» (Вашингтонского, Пекинского, пост-Вашингтонского) в стране, которая пытается примирить в своей модели развития различные идеологии, не ставя под сомнение ценность национального суверенитета.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА