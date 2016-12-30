Казенные затраты года

Расходы белорусского бюджета на обслуживание государственного долга существенно выросли. Это заставляет экономить на поддержке национальной экономики и инвестициях. Тем не менее значительные суммы по-прежнему тратятся на поддержание прежних «имиджевых» проектов.

По данным Минфина, за 9 месяцев 2016 г. 25,5% расходов консолидированного бюджета Беларуси приходилось на общегосударственную деятельность – почти 4,9 млрд. BYN. Из этой суммы около 1,2 млрд. (24,1%) – расходы на государственную и местные инвестиционные про­граммы, которые сократились относительно января–сентября 2015 г. на 17,5% (здесь и далее – в реальном выражении). Около 32,4% всех расходов на общегосударственную деятельность на­правлено на обслуживание государственного долга (на 21,7% больше, чем год назад).

На выплату зарплаты и взносов на социальное страхование бюд­жетников было направлено 32,5% бюджетных расходов: более 6,2 млрд. BYN (+0,3%), а на капитальные расходы – 2,1 млрд. BYN (11% бюджетных средств) – на 11,5% меньше, чем год назад.

На национальную экономику за 9 месяцев т.г. было направлено 2,8 млрд. BYN (14,8% всех бюджетных расходов), из которых около 50% – на поддержку и развитие сельского хозяйства. Господдержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, главным образом, в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования. В частности, на эти цели из республиканского бюджета было направлено 706,3 млн. BYN, из которых 63,7% – на сельское хозяйство. Расходы на государственную инвестиционную про­грамму составили 162,6 млн. BYN (1,4% всех расходов республиканского бюджета), на обслуживание государственного долга – 1477,3 млн. BYN (12,6%).

Особенно интересно выглядит деятельность госфондов. Так, доходы республиканского цент­рализованного инновационного фо­нда в 2016 г. запланированы в сумме 93,3 млн. BYN. Из них за 9 месяцев собрано 36,9 млн. BYN, которые вообще не расходовались. В будущем порядок их использования должен определяться Указом Президента от 28.11.2016 № 431 – если останутся деньги. Так, в соответствии с Указом Президента от 21.12.2016 № 471 из республиканского цент­рализованного инновационного фонда 12,91 млн. BYN будут направлены на увеличение доли государства в уставных фондах ОАО «БЕЛАЗ» и 2,26 млн. BYN – «Борисовского завода автотракторного электрооборудования» – на возмещение расходов, связанных с финансированием организации производства легковых автомобилей, а по сути – для внесения денежных вкладов в уставный фонд СЗАО «БЕЛДЖИ». Еще 12,83 млн. BYN передается в бюджет Минской области на возмещение расходов по увеличению ее доли в уставном фонде Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Таким образом, почти все «инновационные» деньги пошли на финансирование «китайских» проектов.

Доходы фонда национального развития в январе–сентябре 2016 г. сформированы в размере 77,6 млн. BYN, из которых 80% – доходы от перечисления части прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных гос­предприятий. Расходы фонда составили 366,8 млн. BYN, в т.ч. 284,6 млн. – на формирование «семейного капитала». Расходы фонда, превышающие доходы, профинансированы за счет ос­татков средств прошлых лет.

Доходы республиканского до­рожного фонда за 9 месяцев 2016 г. составили 272,2 млн. BYN. Из этой суммы 50,9% – госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физических лиц, 22,9% – та же госпошлина, уплаченная организациями, 16,4% – плата за проезд транспортных средств по платным автодорогам с системой электронного сбора оплаты, 9,8% – другие доходы. Расходы дорожного фонда за 9 месяцев 2016 г. составили 379,7 млн. BYN (с учетом направления средств из республиканского бюджета), из которых 23,1% – расходы на содержание автомобильных дорог, 20,5% – на их строительство и реконструкцию, 20,5% – на субвенции мест­ным бюджетам (за счет госпошлины) 13,6% – на текущий ремонт автомобильных дорог, 13,1% – на погашение кредитов банков и выплату процентов по ним, 8,3% – ремонт автомобильных дорог.

Доходы государственных целевых бюджетных фондов, фор­мируемых в составе республиканского бюджета, за январь–­ сен­тябрь 2016 г. составили 386,7 млн. BYN (на 20,9% в номинальном и на 11,7% в реальном выражении больше, чем за 9 месяцев 2015 г.), а их расходы – 746,5 млн. BYN.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА