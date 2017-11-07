В Казахстане борются с чиновниками-трудоголиками

Компьютеры казахстанских чиновников будут отключать принудительно. Автоматизированная система вырубит в конце рабочего дня электропитание и доступ к системе электронного документооборота – эту новацию сначала распространят на все ключевые министерства, а затем и на региональные органы власти и самоуправления.

Проект курирует государственное агентство по делам государственной службы и борьбе с коррупцией, что совсем не случайно. Социальные гарантии и нормальные условия работы для госслужащих – один из элементов национальной антикоррупционной стратегии Казахстана. Никто не должен принуждать людей работать сверхурочно.

А в рабочее время чиновник должен находиться в своем кабинете и быть способным трудиться с полной отдачей, что затруднительно, если он ушел домой в 2 часа ночи.

В числе первых тревогу забило Министерство образования, руководитель которого Ерлан Сагадиев указал, что складывающееся в стране положение, когда до родительских собраний может добраться не более 10-15% мам и пап школьников, ненормально, и его надо исправлять. Депутат казахстанского парламента Ирина Смирнова на одном из заседаний прямо обвинила руководителей бюджетных организаций в плохой организации труда и массовом нарушении норм трудового законодательства. Она отметила, что официальное время окончания рабочего дня в 18.00 ничего не значит, повсеместно распространена практика работы с раннего утра до поздней ночи, и за такие переработки никто не доплачивает.

Подробно описал механизм этого вредного явления парламентарий Ерсултан Бектурганов: «…госслужащие допоздна находятся на работе. Часто из-за необходимости срочного сбора информации. Следуют звонки сверху вниз и оперативно – снизу вверх, … всей этой спешки и суеты можно было бы избежать. Если вся информация будет сосредоточена в уполномоченном органе по статистике. Для этого все госорганы без исключения должны открыто предоставить исчерпывающую информацию по своей сфере, а далее она будет размещена на сайте органа по статистике. Так все будут оперативно получать достоверную информацию из единого источника, что позволит использовать рабочее время для анализа, а не для механического сбора сведений».

Согласитесь, такие ситуации хорошо знакомы и многим белорусам.

Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова официально огласила рамки дозволенного по Трудовому кодексу: нормальное рабочее время – это 8 часов в день или 40 часов в неделю; допустимый объем сверхурочной работы – не более 2 часов за сутки, не более 12 часов за месяц, не более 120 часов за год. И допускаются такие переработки только с письменного согласия работника.

Если есть необходимость исполнять свои должностные обязанности в неурочное время, то и в бизнесе, и в госаппарате необходимо платить сотруднику надбавку, официально рекомендованный размер которой – не менее 50% от нормальной почасовой оплаты. То есть, доход у человека должен быть, как минимум, в полтора раза выше.

По всему Казахстану проходят специальные проверки, которые только в этом году выявили 306 фактов принуждения госслужащих к работе в выходные, праздничные дни и сверхурочно и (или) неоплаты таких переработок. 335 лиц из числа руководителей было привлечено к ответственности.

Кроме мер принуждения проводятся специальные образовательные проекты и тренинги. Занятия в рамках курса «тайм-менеджмент» в Академии государственного управления при Президенте РК прошли уже более 300 руководителей высшего звена. Чиновникам объясняют, как рационально выстроить свою работу и все успеть в рамках официального рабочего дня.

Такие шаги – вовсе не прихоть руководства страны, а часть передовых западных методов управления персоналом. Так, недавнее исследование Мелиссы Кларк, опубликованное американским Journal of Management, доказывает, что прочно укоренившийся в американской трудовой и деловой этике трудоголизм не приносит заметной пользы, а, напротив, ведет к снижению производительности труда за счет ухудшения качества рабочей силы. Согласно отчету «Work/Life balance survey» рекрутинговой корпорации Monster Worldwide, 61% опрошенных директоров по кадрам европейских компаний указали, что намерены внедрять в своих командах программы улучшения баланса рабочего и личного времени, чтобы избежать профессионального выгорания и снижения трудоспособности среди сотрудников. Японское правительство еще в 2010 году, после серьезной оценки ущерба, запустило национальную программу борьбы с трудоголизмом.

Количество проведенных на работе часов в мировом масштабе не является показателем богатства или хотя бы благополучия страны. Дольше всего в мире на работе пребывают жители Мексики – 2246 часов в 2016 году. Ни мощной экономикой (66 место в мире по объему ВВП на душу населения), ни большими доходами (609 USD в месяц с учетом корректировок по паритету покупательной способности – 58 место в мире) мексиканцы похвастать не могут. Зато выделяет эту страну относительно высокий уровень насильственных преступлений: почти 26 тыс. убийств ежегодно, 162 место из 207 в списке самых безопасных стран, причем соседние позиции принадлежат африканским Чаду и Руанде, где идут вялотекущие гражданские войны.

Богатые страны в большей степени характеризует низкий уровень коррупции, исключительная трудовая этика и средняя интенсивность рабочего времени. Именно по этому пути стремятся направить своих чиновников власти Казахстана.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ