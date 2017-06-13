Кассовые ордера и торговый объект

Торговое унитарное предприятие имеет торговый объект, расположенный вне места своего расположения. В торговом объекте есть центральная касса, поступление и выдача денежных средств в (из) которую(ой) оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами. Обязательно ли в этих ордерах должны заполняться реквизиты «Главный бухгалтер», его подпись или иного лица, имеющего соответствующие полномочия?

Как разъясняет главное управление контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС, в соответствии с п. 22 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2011 № 107, кассовые операции по приему и выдаче наличных оформляются по формам документов, установленным законодательством.

Формы первичных учетных документов по оформлению кассовых операций: приходного кассового ордера формы КО-1 и расходного кассового ордера формы КО-2 – утверждены постановлением Минфина от 29.03.2010 № 38 (далее –...