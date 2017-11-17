Скачать свежий номер газеты

№86 (2093) от 17.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

2.0068 руб.

2.3646 руб.

Р (100)

3.3296 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Кассовая книга и приходные кассовые ордера в микрофинансовой организации

17.11.2017

Микрофинансовая организация (далее – МФО) осуществляет выдачу физическим лицам займов под залог имущества. При этом оформляются договор и залоговый билет. МФО имеет филиал в другом городе, который не выделен на отдельный баланс, не имеет своего УНП. В головной организации и в филиале установлены кассовые суммирующие аппараты (КСА). Инкассация денег филиала происходит самовывозом в отделение банка, расположенное в городе местонахождения головной организации через ее работника. До 1.01.2015 г. мы применяли упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС.

Имеем ли мы право не вести кассовую книгу и не оформлять приходные и расходные кассовые ордера до 1.01.2015 г. и в настоящее время по установленной законодательством форме?

В соответствии с п. 50 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107), юридические лица отражают все поступления и выдачу наличных денег в кассовой книге по форме согласно приложению 3 к данной Инструкции. В случае отсутствия поступлений наличных денег в кассу и выдач наличных денег из кассы юридического лица кассовая книга юридическим лицом не ведется.

Необходимость ведения кассовой книги подразделениями, юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения в соответствии с закон...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit