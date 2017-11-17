Вопрос-ответ
Кассовая книга и приходные кассовые ордера в микрофинансовой организации
Микрофинансовая организация (далее – МФО) осуществляет выдачу физическим лицам займов под залог имущества. При этом оформляются договор и залоговый билет. МФО имеет филиал в другом городе, который не выделен на отдельный баланс, не имеет своего УНП. В головной организации и в филиале установлены кассовые суммирующие аппараты (КСА). Инкассация денег филиала происходит самовывозом в отделение банка, расположенное в городе местонахождения головной организации через ее работника. До 1.01.2015 г. мы применяли упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС.
Имеем ли мы право не вести кассовую книгу и не оформлять приходные и расходные кассовые ордера до 1.01.2015 г. и в настоящее время по установленной законодательством форме?
В соответствии с п. 50 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107), юридические лица отражают все поступления и выдачу наличных денег в кассовой книге по форме согласно приложению 3 к данной Инструкции. В случае отсутствия поступлений наличных денег в кассу и выдач наличных денег из кассы юридического лица кассовая книга юридическим лицом не ведется.
Необходимость ведения кассовой книги подразделениями, юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения в соответствии с закон...
Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор