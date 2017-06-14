Калийная дружба может вернуться

Представители «Уралкалия» и «Беларуськалия» обсудили подходы к возможному возобновлению сотрудничества по продажам хлоркалия во время рабочей встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко. «На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На мероприятии присутствовали представители российского бизнеса и руководители отрасли со стороны Беларуси. «Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе», – отметили в пресс-службе президента страны.

На прошлой неделе основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что 13 июня рассчитывает обсудить с Президентом Беларуси возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия. Встреча состоялась, но о ее результатах не сообщается.

По мнению аналитиков, к возобновлению сотрудничества обе стороны подталкивает неустойчивая ситуация на рынке. В 2015-2016 гг. мировой спрос на калий оставался на уровне 61 млн тонн. Теперь производители надеются, что потребность покупателей в восполнении товарных запасов калия станет основным фактором роста спроса в 2017 году. При этом мировой спрос вряд ли превысит 62-63 млн тонн. Потенциал роста спроса во многом будет зависеть от скорости заключения контрактов с индийскими и китайскими покупателями, ситуации с субсидиями на закупку калия в Индии и общей экономической ситуации на ключевых рынках. Однако некоторое увеличение спроса уравновешивается существенным ростом добычи сырья и производства калийных удобрений.

Напомним, в июле 2013 г. «Уралкалий» объявил о прекращении экспортных продаж через совместного с «Беларуськалием» трейдера – «Белорусскую калийную компанию». Одной из причин такого решения стало обвинение в адрес белорусской стороны о поставках хлоркалия в обход БКК. Российская компания решила осуществлять продажи через собственного трейдера.

Впоследствии в «Уралкалии» сменились акционеры. Сулейман Керимов и его партнеры продали контрольный пакет ОАО компаниям «УралХим» Д.Мазепина и «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем в 2016 г. «Онэксим» продал свой пакет «Уралкалия» партнеру Д.Мазепина – белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.

По итогам прошлого года объем производства «Уралкалия» снизился на 5% по сравнению с 2015 г. до 10,8 млн. тонн хлористого калия, объем продаж – на 2% до 11 млн. т. Выручка (по МСФО) снизилась на 27% и составила 2278 млн. USD, EBITDA –на 38% до 1 183 млн. USD, рентабельность по EBITDA –64%. Денежная себестоимость реализованной продукции выросла на 6% по сравнению с 2015 годом и составила 35 USD/т. Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA снизилась на 30% по сравнению с 2015 годом до 172 USD.

В то же время выручка ОАО «Беларуськалий» по данным опубликованной отчетности, составленной по белорусским стандартам, в 2016 г. составила 2888,6 млн. BYN (на 20,9% в текущих ценах меньше, чем в 2015-м), а чистая прибыль – 217,2 млн. (почти в 5,2 раза меньше).

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ