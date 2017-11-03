Как защититься от сайтов-двойников

Нередко продвижение товаров, работ и услуг в Интернете сопровождается недобросовестной конкуренцией. Такая конкуренция возможна путем использования схожих до степени смешения сайтов (сайтов-двойников). При этом нарушаются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Зачастую на сайтах-двойниках предлагаются товары, работы и услуги более низкого качества. Поэтому ущерб может выражаться в потерях продаж, нанесении вреда деловой репутации изначального производителя или продавца. Важно выбрать правильную юридическую стратегию защиты от подобных злоупотреблений конкурентов.

Фото: Владимир ПАРАХНЕВИЧ, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

Сайт представляет собой совокупность различных объектов правовой защиты, а не целост­ный объект. Он потенциально включает в себя товарный знак или знак обслуживания, фир­менное наименование производителя (исполнителя) либо продавца, графическое исполнение, текст, рекламу и т.д. Отдельная защита может потребоваться до­менному имени сайта в Интернете.

Сайт-двойник может нарушать исключительные права в использовании не только иден­тичных объектов интеллектуальной собственности (например, товарного знака продукции, про­двигаемой на сайте). Он может нарушать права на использование объектов, сходных до степени смешения (к примеру, доменное имя сайта-двойника отличается от товарного знака или фирменного наименования од­ной буквой). На таком сайте могут использоваться без согласия предприятия-правообладателя дизайн, текст и иные объекты авторского права.

Обращение в суд

Главный способ защиты ис­ключительных прав от использования сайтов-двойников – подача иска в коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда.

В зависимости от вида нарушаемых прав в иске можно потребовать запретить использовать на сайте или в его доменном имени товарный знак, фирменное наименование, дизайн, текстовое наполнение и т.д. Можно потребовать выплатить компенсацию, возместить убытки, компенсировать судебные расходы.

Административная ответственность

Если сайт-двойник используется для незаконной реализации продукции, товаров, услуг, целесообразно обратиться с заявлением в органы внутренних дел с требованием привлечь нарушителя к ответственности по ст. 9.21 КоАП за незаконное использование авторских прав и прав промышленной собст­венности.

Фото: Максим ЖУКОВ, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

Согласно данной статье при­своение авторства влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (БВ), на индивидуального предпринимателя (ИП) – от 20 до 50 БВ, а на юридическое лицо – от 30 до 100 БВ.

Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, на ИП – от 50 до 100 БВ, а на юридическое лицо – от 100 до 300 БВ, также с конфискацией или без конфискации. Так появляется возможность конфисковать предмет административного правонарушения, в т.ч. контрафактный товар.

Но следует понимать, что обращение за привлечением к административной ответственности носит вспомогательный характер. Чаще всего это не решает проблему с функционированием сайта-двойника.

Недобросовестная конкуренция

Продвижение товаров, работ, услуг с использованием сайта-­двойника потенциально может составлять недобросовестную конкуренцию, т.е. действия, спо­собные вызвать смешение представления о хозяйствующих субъектах, товарах или предпринимательской деятельности кон­курентов.

Предложенный способ защиты целесообразен, когда выявляется недобросовестная кон­куренция со стороны круп­ных организаций. В таком случае необходимо обратиться в органы Комитета госконтроля или антимонопольные органы с заявлением о недобросовестной конкуренции. К ответственности за данное правонарушение могут привлекаться должностные лица, ИП и юридические лица. К физическому лицу – администратору домена или владельцу сайта-двойника этот способ применить нельзя.

Законодательство о рекламе

В рекламе не допускается использовать наименования ор­ганизаций, товарные знаки и (или) знаки обслуживания, эмб­лемы и иную символику, изображения имущества организаций или граждан, если нет права на такое использование.

Пострадавшая сторона может добиваться привлечения к ад­министративной ответственности за нарушение законодательства о рекламе в соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП. Здесь предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 БВ, на ИП – от 10 до 40 БВ, а на юридическое лицо – от 20 до 50 БВ.

Этот способ защиты эффективен в ситуации, когда реклама на сайте-двойнике содержит незаконно используемый товарный знак, знак обслуживания или фирменное наименование.

Условия для обращения

Итак, главный способ защиты от сайтов-двойников – обращение с исковым заявлением в коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда. При наличии сопутствующих нарушений, связанных с реализацией контрафактной про­дукции, а именно – недобросовестной конкуренции, рекламы с нарушением законодательства, могут использоваться дополнительные способы защиты прав.

1. Основное условие для обращения за защитой – наличие у истца (заявителя) прав на объекты, входящие в состав сайта (объекты зарегистрированы или исключительные права на них подтверждены документально).

2. Важно правильно определить ответчика (нарушителя). В таком качестве может выступать:

– организация, фактически ис­пользующая сайт-двойник, на котором находится информация о ней;

– администратор доменного имени и зарегистрированный владелец сайта. Если информацию об указанных лицах нельзя получить из публичных источников, необходимо направить адвокатский запрос или ходатайствовать, чтобы этих лиц установил суд (орган, ведущий административный процесс).

3. Лицу, которое планирует обратиться за защитой своих прав, необходимо провести нотариальную процедуру осмотра сайта. Это позволит зафиксировать нарушение, т.е. факт существования сайта-двойника со всей содержащейся на нем информацией, и предотвратить изменение информации нарушителем уже после начала разбирательства.

Исполнение решения суда

Решение коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда вступает в законную силу немедленно. Однако нередко администраторы доменного имени сайта-­двойника решение суда не исполняют и продолжают нарушать исключительные права.

Тогда правообладателю (ист­цу по делу) необходимо самостоятельно обратиться к регистратору домена с уведомлением о нарушении прав администратором домена, приложив к нему решение суда. Именно он регистрировал доменное имя сайта-­двойника. Фактического доступа к редактированию его содержания регистратор не имеет. Но на основании уведомления он не позже следующего дня должен обязать администратора домена устранить нарушения законодательства.

Администратор домена обязан устранить допущенные нарушения в течение 7 дней. В противном случае в 7-дневный срок регистратор направит в Оперативно-аналитический центр при Президенте сведения о нарушениях с предложением исключить доменное имя сайта-двойника из реестра национальной доменной зоны.

Отметим, что потенциально администратор домена сайта-­двойника может самостоятельно устранить нарушения, связанные с содержанием сайта: удалить на нем товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, изменить графическое исполнение (дизайн) и текст сайта.

Автор публикации: Владимир ПАРАХНЕВИЧ, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», Максим ЖУКОВ, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 04.12.2017