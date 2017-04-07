Как выбирать подрядную проектную организацию

С целью обеспечения выполнения требований вступившего в силу с 1.01.2017 г. Указа Президента от 20.10.2016 № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве» (далее – Указ № 380), постановления Совмина от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» (в редакции от 29.12.2016) (далее – постановление № 88), недопущения недобросовестной конкуренции при выборе подрядной проектной организации, объективной оценки участников и прозрачности процедуры подрядных торгов на выполнение предпроектных, проектных и изыскательских работ Минстройархитектуры разъясняет следующее.

1. Не допускается проведение подрядных торгов на выполнение проектных работ без наличия: архитектурно-планировочного задания, разработанного в соответствии с требованиями ТНПА; полного пакета разрешительной документации; предварительно определенной стартовой цены заказа.

2. Стартовая цена заказа на проектные работы определяется ресурсным методом в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности.

3. Организатор подрядных торгов на проектные работы не вправе самостоятельно снизить стартовую цену заказа, установленную в соответствии с действующим порядком ценообразования.

4. Участник подрядных торгов на предпроектные, проектные и изыскательские работы вправе внести предложение о снижении стартовой цены, но не более 15% в соответствии с требованиями ч. 6 подп. 31.3 п. 31 главы 4 постановления № 88.

5. Если выполнение проектных работ и ведение авторского надзора за строительством заключены в рамках одного договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством (далее – договор) и он не закрыт, то допускается внесение изменений в проектную документацию в пределах 10% от стоимости проектных работ без проведения конкурсных процедур путем проведения переговоров и заключением дополнительного соглашения к договору.

Если договор между сторонами исполнен и закрыт и требуется внесение изменений в проектную документацию, то в этом случае сторонам необходимо заключение нового договора на внесение изменений в проектную документацию и проведение процедуры в порядке, установленном Указом № 380.

6. В соответствии с нормами законодательства ав­торский надзор осуществляется разработчиком проектной документации и проведение процедуры закупки на ведение авторского надзора не требуется.

В случае невозможности осуществления разработчиком проектной документации ведения авторского надзора за строительством (при ликвидации, прекращении деятельности) заказчик вправе на основании договора на ведение авторского надзора за строительством привлечь для оказания таких услуг иную организацию с соблюдением требований законодательства путем проведения подрядных торгов или переговоров в соответствии с нормами Указа № 380.

7. Отнесение проектной документации к объекту авторского права должно быть зафиксировано документально.

Справочно. Объект авторского права должен обладать рядом признаков, одно из которых – «быть оригинальным произведением», при этом авторские права признаются таковыми коллегиальным органом, состоящим из уполномоченных на то специалистов.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017