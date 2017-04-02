Как в Беларуси борются с безработицей

На заседании коллегии Минтруда и соцзащиты обсуждались итоги выполнения в 2016 году подпрограммы «Содействие занятости населения».

Эта подпрограмма является одной из 5 подпрограмм, входящих в Государственную программу о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, утв. постановлением Совмина от 30.01.2016 № 73 (далее – Госпрограмма). В ходе ее рассмотрения отмечено, что в целом по Беларуси в 2016 году выполнены все целевые показатели подпрограммы:

– удельный вес граждан, направленных на обучение составил 5,2% (при прогнозе – не менее 4,4%);

– уровень трудоустройства безработных от общего числа безработных, нуждающихся в трудоустройстве, равен 51,6% (при прогнозе – не менее 46,2%);

– удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, в общем числе безработных данной категории, нуждающихся в трудоустройстве, составил 40,7% (при прогнозе – не менее 35%).

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» в 2016 году:

– трудоустроено на постоянную работу на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости 159,8 тыс. человек (117% от ожидаемого годового результата), из них 109 тыс. безработных. При этом уровень трудоустройства безработных составил 51,6% от числа нуждающихся в трудоустройстве (ожидаемый результат по итогам 2016 года– 46,2%);

– оказано содействие в трудоустройстве 17,7 тыс. безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, или 40,7% от числа нуждающихся в трудоустройстве безработных данной категории (ожидаемый годовой результат – 35%);

– направлено на обучение около 11 тыс. граждан, или 5,2% от числа нуждающихся в трудоустройстве безработных (ожидаемый результат по итогам 2016 года – 4,4%);

– приняли участие в оплачиваемых общественных работах 55,8 тыс. человек (130,5% от ожидаемого годового результата);

– переселена на новое место жительства и работы 151 семья безработных (116,2% от ожидаемого годового результата);

– оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий 1 810 безработным (101% от ожидаемого годового результата);

– оказано содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы 590 безработным из числа выпускников учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, а также прошедших обучение по направлению органов по труду, занятости и социальной защите (109,3% от ожидаемого годового результата);

– организована адаптация к трудовой деятельности 544 инвалидов (119% от ожидаемого годового результата).

При этом удалось даже сэкономить запланированные в Госпрограмме средства: всего на реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения в 2016 году потрачено 28,727 млн. BYN при плане 32,432 млн. BYN.

Обсуждался на заседании коллегии и вопрос об уровне безработицы, рассчитанном Белстатом по методологии Международной организации труда (МОТ) по данным выборочного исследования домашних хозяйств, который сильно отличается от официального (0,8%) и составил на конец 2016 года 5,8%. Как заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, необходимо скорректировать параметры, заложенные в Госпрограмму, с учетом расчета уровня безработицы по методологии МОТ.