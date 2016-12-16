Как улучшить оплату труда

Заработная плата – уникальный инструмент, правильное использование которого решает многие экономические, социальные и политические проблемы. Недооценка ее роли может привести к непоправимым последствиям.

Оплата труда как процесс должна обеспечивать формирование заработной платы, способствующей расширенному воспроизводству рабочей силы, компенсации неблагоприятного воздействия вредных условий труда, распределению работников по сферам и видам деятельности, организациям и рабочим местам (которое может быть эффективным и неэффективным), созданию мотивации к высокопроизводительному труду, социальной стабильности в трудовых коллективах и обществе в целом, конкурентоспособности субъектов хозяйствования и национальной экономики.

На проблемы отечественной организации оплаты труда указывают: высокая смертность трудоспособного населения и стабильный уровень профессиональной заболеваемости; структурные диспропорции на рынке труда при повышенной текучести рабочей силы и наличии потенциально избыточной численности; низкий уровень и необоснованная дифференциация зарплаты, разрушающие мотивацию к труду; недостаточные темпы роста производительности труда и, как следствие, падение конкурентоспособности предприятий и экономики в целом.

Зарплата служит индикатором эффективности процессов труда и одновременно главным источником денежных доходов населения (свыше 60%), источником наполнения бюджета (около 14%) и Фонда соцзащиты населения, формирования платежеспособного спроса, инвестиций в экономику. Высокая зарплата стимулирует инновации, формирует престиж профессии, влияя тем самым на профессиональную ориентацию населения.

Последние два года реальная зарплата и доходы населения сокращаются, а госбюджет и ФСЗН испытывают известные трудности. Снижение уровня потребления и сбережений тормозят развитие производства. Падает престиж квалифицированного труда. На рынке образовательных услуг сдуваются одни «пузыри» (экономисты, юристы, педагоги) и надуваются другие, закладывая основу новых дисбалансов.

Сфера оплаты труда сегодня находится в полном хаосе. Причина тому – слабая дифференциация зарплаты по профессионально-квалификационным признакам, что влечет дискриминацию работников науки, образования и здравоохранения, зависимость заработков от рентных доходов предприятий, связанных с доступом к природным, технологическим, административным или иным ресурсам. Уровень зарплаты сегодня больше зависит от места в распределении экономической ренты, чем от квалификации и результативности труда работника.

Для современной экономики чрезвычайно важно поддержание престижа образования и участия в инновационной деятельности. Особое значение получает развитие здравоохранения, обеспечивающего сохранение человеческого капитала. Однако пока в Беларуси не изменятся подходы к оплате труда, мы будем далеки от «экономики знаний», инноваций и инвестиций, социальной справедливости, устойчивого и инклюзивного развития. Модернизация системы оплаты труда должна устранить дискриминацию многих высококвалифицированных работников, возродить творчество и инициативу, стать катализатором социально-экономического развития Беларуси.

Несомненно, у нас имеется значительный потенциал для обеспечения роста производительности труда, но не на базе кадровой диагностики, которая безуспешно длится вот уже 6 лет, а на основе упорядочения оплаты труда с опорой на высокий уровень организационно-технического нормирования труда. Необходимо радикальное повышение трудовой мотивации, ориентированное на все группы работников. Для этого требуется перелом в существующей дифференциации зарплаты. Надо актуализировать базовые институты оплаты труда: нормы труда, Единую тарифную сетку, не отражающую объективных различий в сложности труда, но сохранившуюся в бюджетной сфере, минимальную зарплату. Важно также сформировать в системе социального партнерства стандарты оплаты труда по профессиям и должностям, близким по содержанию труда, независимо от сферы его приложения.

В основе государственной политики оплаты труда лежат представления о том, что все зависит исключительно от наличия ресурсов. При этом игнорируется институциональная составляющая. Стратегия устойчивого развития в качестве приоритетных задач в области оплаты труда рассматривает: обеспечение соответствия темпов роста зарплаты и производительности труда; разработку действенных механизмов мотивации труда высококвалифицированных специалистов (широкое применение «участия в прибылях», оплаты по трудовому рейтингу); совершенствование системы оплаты труда бюджетников, в т.ч. путем установления стимулирующих выплат и надбавок; разработку действенных схем стимулирования работников высшего управленческого звена. Новым здесь выглядит лишь акцент на усиление мотивации директоров. Однако усилиями одних начальников проблему роста производительности труда и зарплаты не решить.

Когда реальный сектор экономики получил самостоятельность в выборе внутренних моделей оплаты, оказалось, что у руководителей и специалистов нет необходимых знаний и навыков для построения эффективных вариантов. Об этом свидетельствуют проблемы в сфере нормирования и низкая интенсивность перехода на гибкие системы оплаты труда. Рекомендациями, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 21.10.2011 № 104, воспользовались лишь чуть более 8% предприятий. При этом немногие организации располагают достаточно квалифицированными специалистами в области управления трудом и его оплатой, владеющими современными инструментами и методами, умеющими их применять. При несовершенстве базовых институтов оплаты труда зачастую живучими и удобными руководству оказываются пресловутые схемы распределения фонда зарплаты по КТУ и т.п.

Итак, модернизация отечественной экономики – перераспределение ресурсов между ее отраслями с целью сокращения менее производительного и роста более производительного секторов – невозможна без серьезного преобразования модели распределения доходов.

Существующая сегодня организация оплаты труда, обеспечивающая аномальные параметры ее уровня и дифференциации по видам экономической деятельности, субъектам хозяйствования, профессионально-квалификационным группам работников, разрушает экономические отношения и деформирует социальные взаимозависимости, тормозит экономический рост. Ситуация в социально-трудовой сфере требует немедленного «маневра» в сторону человека труда. Без активизации каждого работника не может быть ни экономического роста, ни развития.

Автор публикации: Татьяна ДОЛИНИНА, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой БГТУ