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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Консультации

Как трудоустроиться без направления на работу?

20.12.2016

У выпускника в конце августа не было направления на работу (заявки от нанимателей не поступили вовсе). Другими словами, комиссия по распределению так и не приняла решения о его распределении, при выдаче диплома выпускнику не предоставили ни направления на работу, ни справки о свободном трудоустройстве.

Каким образом он в таком случае может трудоустроиться?

Выпускник официально трудоустроиться в такой ситуации не сможет.

Наниматели независимо от формы собственности при приеме на работу выпускников государственных учреждений образования в течение двух лет после получения высшего или среднего специального образования и одного года – после получения профессионально-технического образования должны требовать предъявления ими свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном трудоустройстве (п. 32 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утв. по...

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