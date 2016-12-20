Консультации
Как трудоустроиться без направления на работу?
У выпускника в конце августа не было направления на работу (заявки от нанимателей не поступили вовсе). Другими словами, комиссия по распределению так и не приняла решения о его распределении, при выдаче диплома выпускнику не предоставили ни направления на работу, ни справки о свободном трудоустройстве.
Каким образом он в таком случае может трудоустроиться?
Выпускник официально трудоустроиться в такой ситуации не сможет.
Наниматели независимо от формы собственности при приеме на работу выпускников государственных учреждений образования в течение двух лет после получения высшего или среднего специального образования и одного года – после получения профессионально-технического образования должны требовать предъявления ими свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном трудоустройстве (п. 32 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утв. по...