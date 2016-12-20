Как трудоустроиться без направления на работу?

У выпускника в конце августа не было направления на работу (заявки от нанимателей не поступили вовсе). Другими словами, комиссия по распределению так и не приняла решения о его распределении, при выдаче диплома выпускнику не предоставили ни направления на работу, ни справки о свободном трудоустройстве.

Каким образом он в таком случае может трудоустроиться?