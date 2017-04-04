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08 апреля 2017 года

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Транспорт

Как стать участником таможенного эксперимента

04.04.2017

Наше предприятие зарегистрировано в г. Мин­ске и выполняет международные автомобильные перевозки грузов из стран Евросоюза.

Мы слышали, что с 2015 г. Государственный таможенный комитет проводит в пунктах пропуска эксперимент по автоматическому совершению таможенных операций по выпуску товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Каков порядок участия транспортных предприятий в таком эксперименте? Есть ли для этого какие-либо критерии?

Действительно, в январе 2015 г. на базе РПТО «Брузги-2» Гродненской региональной таможни был начат эксперимент по автоматическому совершению таможенных операций по выпуску отдельных категорий товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в автодорожных пунк­тах пропуска.

По оценкам ГТК, эксперимент показал хороший результа...

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