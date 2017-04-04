Транспорт
Как стать участником таможенного эксперимента
Наше предприятие зарегистрировано в г. Минске и выполняет международные автомобильные перевозки грузов из стран Евросоюза.
Мы слышали, что с 2015 г. Государственный таможенный комитет проводит в пунктах пропуска эксперимент по автоматическому совершению таможенных операций по выпуску товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
Каков порядок участия транспортных предприятий в таком эксперименте? Есть ли для этого какие-либо критерии?
Действительно, в январе 2015 г. на базе РПТО «Брузги-2» Гродненской региональной таможни был начат эксперимент по автоматическому совершению таможенных операций по выпуску отдельных категорий товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в автодорожных пунктах пропуска.
По оценкам ГТК, эксперимент показал хороший результа...
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