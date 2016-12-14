Как стать предпринимателем

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает к участию в онлайн-конференции на тему «Организация предпринимательской, ремесленной деятельности безработных граждан при содействии государственной службы занятости».

Конференция начнется 15 декабря и продлится до 21 декабря. На вопросы ответит Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, начальник управления занятости населения Кудевич Татьяна Юрьевна.

Для обсуждения открыты вопросы: кто имеет право на получение финансовой поддержки (субсидии), на какие цели? Возможно ли получение финансовой поддержки (субсидии), если гражданин ранее уже занимался предпринимательской деятельностью, ремесленной деятельностью?

Ответы будут опубликованы на сайте комитета в четверг, 22 декабря, с 11.00 до 12.00. Задать вопрос можно здесь

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ