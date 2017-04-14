Как списать безнадежную к получению дебиторскую задолженность

Дебиторская задолженность может быть признана организациями безнадежной к получению в случаях истечения срока исковой давности; истечения срока исковой давности для предъявления исполнительных документов к исполнению; ликвидации организации-должника и др.

Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к получению являются документы, подтверждающие невозможность ее взыскания (например, документы, подтверждающие ликвидацию должника, полученные из системы учета и идентификации юридических лиц страны его учреждения, документы судебного исполнителя о невозможности взыскания долга и др.), результаты инвентаризации расчетов с должником и письменное обоснование невозможности взыскания задолженности. Списание безнадежной к получению дебиторской задолженности со счетов учета расчетов производится согласно приказу руководителя организации и оформляется первичным учетным документом (например, бухгалтерской справкой-расчетом).

Безнадежная к получению дебиторская задолженность (за исключением возникшей в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг) списывается на расходы по текущей, инвестиционной или финансовой деятельности (в зависимости от того, по какой деятельности возникла эта дебиторская задолженность).

Списание безнадежной к получению дебиторской задолженности, возникшей в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, может быть произведено за счет резерва по сомнительным долгам, созданного в порядке, установленном п. 42 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102, и (или) на прочие расходы по текущей деятельности, если резерв по сомнительным долгам по списываемому долгу не был создан или его оказалось недостаточно.

Списанная со счетов учета расчетов безнадежная к получению дебиторская задолженность учитывается по дебету забалансового счета 007 «Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность» в течение 5 лет с даты ее списания со счетов учета расчетов.

В случае погашения должником ранее списанной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете отражается в этой сумме доход по текущей, инвестиционной или финансовой деятельности. Одновременно поступившая от должника сумма отражается по кредиту забалансового счета 007 «Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность».

От редакции

В соответствии с п. 47 Инструкции № 102 списание дебиторской задолженности, возникшей в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и признанной организацией безнадежной к получению, отражается следующими записями:

Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – на сумму ранее созданных резервов по сомнительным долгам;

Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности») – К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – на сумму превышения списываемой дебиторской задолженности, признанной организацией безнадежной к получению, над суммой ранее созданных резервов по сомнительным долгам.

Напомним также, что для целей исчисления налога на прибыль в состав внереализационных расходов включаются:

– убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности или срок давности для предъявления исполнительных документов к исполнению в случае возвращения взыскателю исполнительного документа, по которому взыскание не произведено либо произведено частично в связи с отсутствием у должника денежных средств на счетах в банках и иного имущества. Такие расходы отражаются на дату, следующую за днем истечения срока исковой давности, а также на дату составления документов о невозможности взыскания задолженности в соответствии с законодательством (подп. 3.22 п. 3 ст. 129 НК);

– убытки от списания дебиторской задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания. Такие расходы отражаются на дату исключения дебитора из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (иностранных организаций и индивидуального предпринимателя – из торгового регистра или иной аналогичной системы учета и идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны их учреждения) и (или) смерти физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, либо объявления физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, умершим (подп. 3.23 п. 3 ст. 129 НК);

– суммы дебиторской задолженности при ликвидации юридического лица. Такие расходы отражаются в том отчетном периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат: дата представления налоговой декларации (расчета) в соответствии с ч. 2 п. 21 ст. 63 НК или последний день срока, установленного указанной частью, а при ликвидации юридического лица по решению регистрирующего органа в порядке, установленном Президентом, – на который приходится дата составления акта проверки, в ходе которой были установлены обстоятельства, являющиеся основанием для ликвидации юридического лица по решению регистрирующего органа (подп. 3.231 п. 3 ст. 129 НК).

Отметим, что в соответствии с ч. 2 п. 21 ст. 63 НК при возникновении (наличии) объектов налогообложения в процессе ликвидации организации (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) налоговая декларация (расчет) по деятельности ликвидируемой организации (прекращающего деятельность индивидуального предпринимателя) представляется не позднее чем за 10 рабочих дней до дня представления ею (им) в регистрирующий орган ликвидационного баланса (уведомления о завершении процесса прекращения деятельности).

С другой стороны, в состав внереализационных доходов придется включить суммы в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков исковой давности, а также суммы в погашение дебиторской задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания. Невозможной (нереальной) для взыскания признаются дебиторская задолженность ликвидированных юридических лиц и прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей, а также задолженность умерших физических лиц и физических лиц, объявленных умершими, не являющихся индивидуальными предпринимателями (подп. 3.9 п. 3 ст. 128 НК). Такие доходы отражаются на дату их поступления независимо от способа погашения задолженности (зачет встречных однородных требований, исполнение обязательства третьему лицу и др.).

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.08.2018