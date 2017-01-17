Как сэкономить на денежной массе

За прошлый год широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси увеличилась всего на 3,8%, до 33 935 млн. BYN, хотя прогнозировался рост на 16–20%. Столь жесткое ограничение денежного предложения позволило удержать инфляцию в запланированных рамках, хотя и оказалось довольно болезненным для деловой активности.

В частности, в декабре ШДМ уменьшилась на 0,3%, несмотря на рывок объема наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) сразу на 9%, до 1790,6 млн. BYN, что на 25,8% больше, чем на начало 2016 г. При этом удельный вес наличных денег за 11 месяцев в структуре ШДМ вырос с 4,4 до 5,3%. Декабрьский рывок мож­но объяснить окончанием деноминации: к концу года старые банкноты изымались из обращения и активно заменялись новыми.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках) составила 5324,6 млн. BYN, увеличившись за декабрь на 2,4%, а с начала 2016 г. – на 24,6%. Такой рост обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении, тогда как переводные депозиты сократились в декабре на 0,7%, до 3533,9 млн. BYN, что, впрочем, на 24% больше, чем на начало 2016 г. В частности, остатки на текущих счетах физлиц за декабрь выросли на 14,3%, до 1569,4 млн. BYN, зато у юрлиц они снизились сразу на 10,1%, до 1964,6 млн. В целом переводные депозиты физлиц выросли с начала года на 11,6%, а юрлиц – на 36,1%. Остатки по срочным счетам снизились в декабре на 0,8%, до 5315,1 млн. BYN. При этом вклады населения выросли на 2,2%, до 2950,7 млн. BYN, а юрлиц – снизились на 4,2%, до 2364,4 млн. BYN.

Доля М1 в структуре ШДМ за 12 месяцев 2016 г. выросла с 13,1% до 15,7%.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) на 1 января составила 10 639,7 млн. BYN, повысившись за месяц на 0,8%, а с начала 2016 г. – на 19,4%. При этом доля М2 в ШДМ выросла с 27,3% на начало 2016 г. до 31,4%.

В чистом виде, с учетом капитализации, получился приток срочных депозитов физлиц на сумму около 19,2 млн. BYN, по текущим счетам – 194,7 млн., а по юрлицам – отток 123,8 млн. и 224,1 млн. BYN соответственно. Часть свободной наличности (147,6 млн. BYN) поступила в обращение.

Эмиссия рублевых облигаций банков в декабре сократилась на 3%, до 168 млн. BYN (на 23,4% больше, чем на начало 2016 г.), а валютных – возросла на 3,4% в рублевом эквиваленте – до 2196,2 млн. BYN или на 3,1% – в долларовом (1121,3 млн. USD – на 22,9% больше, чем на начало 2016 г.).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в декабре выросла на 0,7%, до 10 807,7 млн. BYN, а с начала 2016 г. – на 19,4%. Удельный вес рублевой составляющей в ШДМ возрос с 27,7% на начало 2016 г. до 31,8% на 1 декабря. Тем самым в декабре рублевая составляющая в ШДМ еще немного укрепила позиции. Это в основном было обусловлено размещением физлицами средств в рублевые вклады, а частично – курсовой переоценкой в связи с локальным укреплением белорусского рубля и ростом наличности в обращении. В валютном эквиваленте сокращение вкладов продолжается уже 14 месяцев – с ноября 2015 г.

Динамика ШДМ и агрегата М* (рублевая денежная масса) в прошедшем году представлена на графике.

Валютные депозиты на 1 ян­варя составили эквивалент 20 842,4 млн. BYN (10 642 млн. USD), снизившись в декабре на 1,1%, а с начала 2016 г. – на 4,7%. В валютном эквиваленте за месяц спад составил 0,4%, а с начала 2016 г. – 9,7%. В частности, депозиты населения в валюте сократились в декабре на 0,2%, до 7430 млн. USD, юрлиц – на 0,9%, до 3211,4 млн. USD, а с начала 2016 г. – на 9,5% и 10% соответственно.

Стоимость депозитов в драг­металлах упала за декабрь почти на 2,8%, до 45,3 млн. USD, а в рублях на 3,5%, до 88,7 млн. BYN, – из-за изменения мировых цен на золото.

На следующий год прирост ШДМ, вы­ступающей в качестве промежуточного ориентира, про­гнозируется на уровне 12–­16%, а реальный – 103–­106%, По мнению Нацбанка, такие темпы роста формируют достаточное денежное предложение для обеспечения прогнозного экономического роста, который должен составить 1,7%.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН