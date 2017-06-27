Как повысить оклад временному работнику

В соответствии с контрактом бухгалтеру 2 категории установлены дополнительные меры стимулирования труда: 10% по Декрету Президента № 29 и 11% – за квалификационную категорию. Работница находится в отпуске по беременности и родам, а на ее место взяли бухгалтера без категории. Новый работник не имеет права на дополнительную меру стимулирования труда в соответствии с Декретом № 29, на повышение за квалификационную категорию.

Можно ли для урегулирования размера зарплаты нового работника установить ему повышение оклада за сложность и ответственность в размере 20% оклада? Можно ли ввести должность нового работника в штатное расписание, если должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, должна сохраниться в штатном расписании?

Можно установить повышение оклада, если соответствующая норма содержится в ЛНПА, или ввести еще одну должность бухгалтера.

При приеме временного работника на работу на место работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, с ним заключается срочный трудовой договор. При этом действует контракт, заключенный с постоянным работником.

Таким образом, по одн...