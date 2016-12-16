Как потерять прибыль

Финансовые результаты белорусской банковской системы в начале IV квартала т.г. несколько ухудшились. Правда, внешние условия не позволяют банкам существенно наращивать свои доходы, зато всегда можно найти технические возможности для сокращения расходов.

По итогам 10 месяцев т.г. совокупная прибыль белорусских банков составила 616,3 млн. BYN, что на 11,6% больше, чем в январе–октябре 2015 г. При этом в октябре прибыль оказалась почти вдвое меньше, чем месяцем ранее, – всего 54,4 млн. BYN (что, впрочем, на 62,6% больше, чем в октябре 2015 г.). Это стало худшим результатом с июня т.г. (см. рис. 1). Тем не менее уровень накопленной прибыли в доходах достиг 2,96%, что превышает средний уровень значений 2015 г.

Октябрьское падение прибыли было вызвано опережающими темпами роста убыточных статей, в основном из-за скачка прочих операционных убытков сразу на 573 млн. BYN, которые надломили позитивный тренд прибыли. Зато убыток от резервов уменьшился на 12 млн., что несколько противоречит росту проблемной задолженности по кредитам. В целом доходные статьи выросли на 107 млн. BYN, тогда как убыточные – на 559 млн.

Структура доходов и расходов белорусской банковской системы в январе–октябре т.г. в основном сохраняет свой традиционный вид (рис. 2).

В октябре резервы в доходах уменьшились к сентябрю на 0,57 п.п., до 64% доходов, а в расходах – на 0,59 п.п., до 71,7%. При этом отрицательный результат от их создания в октябре составил 76,9 млн. BYN, что на 1,8% меньше, чем в сентябре.

На втором месте традиционно держатся процентные доходы/расходы. Объем процентной прибыли за октябрь превысил итоговый результат по системе в 3,9 раза, но оказался на 3,3% меньше, чем месяцем ранее, – 225,2 млн. BYN. Доля процентных доходов возросла к сентябрю на 0,45 п.п., до 27,2%, расходов – на 0,21 п.п., до 16,1%.

На третьем месте – комиссионные доходы/расходы. По итогам октября комиссионная прибыль почти вдвое превысила итоговую, увеличившись на 26,5% по сравнению с сентябрем, до 91,1 млн. BYN. Доля комиссий в совокупных доходах повысилась на 0,24 п.п., в расходах – на 0,03 п.п., до 4,8% и 1,48% соответственно.

Следом идут прочие банковские доходы/расходы. Из-за курсовых разниц «прочая» прибыль выросла к сентябрю на 12,6%, до 13,2 млн. BYN. Доля прочих банковских доходов в совокупных уменьшилась на 0,02 п.п., до 3,3%, а прочих расходов – выросла на 0,01 п.п., до 2,15%.

На пятом месте – прочая операционная прибыль с традиционно отрицательным значением. В октябре убыток по этой статье вырос к сентябрю на 40,6%, до 198,6 млн. BYN. Доля прочих операционных доходов в совокупных незначительна – 0,69% (на 0,1 п.п. меньше, чем в сентябре), а расходов – 8,54% (+0,34 п.п.). Абсолютное значение убытка от операционных расходов и создания новых резервов за октябрь превысило уровень месячной процентной прибыли на 22,3%.

На последнем месте – поступления по ранее списанным долгам и долги, списанные с баланса, которые составили 0,02% доходов. Объем поступивших доходов и списанных расходов по этой статье в октябре оказался на 5,9% больше, чем в сентябре, но составил всего 1,8 млн. BYN (около 0,01% всех расходов). Вряд ли можно ожидать роста поступлений по этой статье в ближайшие несколько месяцев, несмотря на продолжающийся рост проблемной задолженности, в основном из-за значительного ухудшения ее качества.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН