Как подтвердить факт совершения платежей

В связи с многочисленными вопросами, поступающими от граждан относительно способов подтверждения факта совершения ими различных видов платежей, Национальный банк Республики Беларусь сообщает следующее.

В настоящее время платежи, связанные с уплатой государственной пошлины и иных платежей, совершаемых при осуществлении административных процедур, уплате налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, оплатой товаров (работ, услуг) и иных платежей в пользу юридических лиц, в т.ч. государственных органов и организаций, и физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики услуг), могут осуществляться:

посредством представления в банк платежных инструкций на бумажном носителе;

путем направления платежных инструкций через системы дистанционного банковского обслуживания;

через системы расчетов с использованием электронных денег;

через системы дистанционного банковского обслуживания и объекты программно-технической инфраструктуры банков и республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» с использованием банковских платежных карточек;

посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (далее – АИС «Расчет») с использованием платежных инструментов, предусмотренных законодательством.

Факт уплаты платежа в бюджет посредством АИС «Расчет» подтверждается наличием в АИС «Расчет» информации о таком платеже. В качестве номера документа, подтверждающего уплату платежа в бюджет посредством АИС «Расчет», используется учетный номер операции (транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве. Информация о номере операции (транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве предоставляется плательщику путем размещения ее в документе, подтверждающем совершение платежа (квитанция, чек, карт-чек). При этом производители услуг получают из АИС «Расчет» электронные реестры совершенных и оплаченных платежей, подтверждающие осуществление платежа плательщиком, и вправе требовать от плательщика документы, подтверждающие осуществление им платежа только в тех случаях, которые прямо установлены законодательством.

Действующее бюджетное и налоговое законодательство не содержит норм, обязывающих плательщика подтверждать факт уплаты государственной пошлины и иных платежей, совершаемых при осуществлении административных процедур, факт уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет на бумажном носителе в случае, если платеж совершен в АИС «Расчет».

По всем видам указанных выше платежей, совершенным не в АИС «Расчет», производитель услуг имеет право, а при уплате государственной пошлины – обязан в соответствии с законодательством потребовать от плательщика предоставления чека (квитанции) на бумажном носителе.

Таким образом, в соответствии с Налоговым и Бюджетным кодексами Республики Беларусь, имеющими высшую юридическую силу по отношению к актам министерств и ведомств, требования производителей услуг, подключенных к АИС «Расчет», о предоставлении плательщиками чека (квитанции) на бумажном носителе в качестве подтверждения факта совершения платежа, осуществленного посредством АИС «Расчет», являются неправомерными.