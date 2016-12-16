Как перейти на «упрощенку»

Согласно п. 1 ст. 286 НК применять УСН вправе при одновременном соблюдении критериев средней численности работников и валовой выручки в течение первых 9 месяцев года, предшествующего году, с которого претендуют на ее применение, организации с численностью работников в среднем за указанный период не более 100 человек, индивидуальные предприниматели, если размер их валовой выручки нарастающим итогом за 9 месяцев составляет соответственно не более 1 030 000 и 112 500 BYN. При этом определение валовой выручки производится исходя из положений ст. 288 НК, действующих на 1 октября года, предшествующего году, с которого организации и индивидуальные предприниматели претендуют на применение УСН.

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