Как перебиться с пива на квас

Рынок пива в Беларуси в 2016 г. стагнировал. Продажи отечественной продукции выросли всего на 0,1% по сравнению с 2015 г., до 336,7 млн. л, но вместе с импортом они сократились на 1,5%, до 426,4 млн. л. В текущем году, по оценкам ком­пании Nielsen, возможен спад еще на 3,6%.

До сих пор в нашей стране потребление пива составляет всего около 40 л на душу населения – вдвое меньше, чем в соседних странах. Исправить это отставание «Лидское пиво» пытается всеми силами. В отличие от конкурентов компания нарастила производство на 8,5%, до 99,8 млн. л, объем продаж на внутреннем рынке – на 7%, до 84,1 млн. л, экспорта – на 1,1%, до 14,8 млн. л. Это позволило увеличить долю на рынке на 1,6 п.п. до 19,7% (с учетом импорта). В результате выручка «Лид­ского пива» за 2016 г. достигла 147,2 млн. BYN, прибыль от реализации – 16,5 млн., чистая прибыль – до 11,9 млн.

«Мы маленькими шажками идем к своей цели – быть пивом № 1 на рынке. Каждый год нам не хватает мощности, чтобы удовлетворять все заявки на свою продукцию», – сказал А. Микшис. Но вариант покупки еще одного завода не рассматривается – слишком тесен мест­ный рынок. Этим летом компания достигнет исторического максимума в производстве. Новых инвестиций от акционеров больше не ожидается. А потому ресурсы на дальнейшее развитие, в т.ч. в сегменте HoReCa, придется изыскивать из соб­ственных источников. Речь идет о сумме от 2 до 4 млн. EUR.

Особых изменений на белорусском рынке пива в текущем году не ожидается, полагает гендиректор «Лидского пива». Сдер­живающим фактором остается ограничение в рекламе, а ситуация, когда водка достаточно дешевая, а пиво – относительно дорогое, не позволяет изменить структуру потребления. Впрочем, А. Микшис считает нынешнюю акцизную политику правильной: акциз на пиво не слишком велик и позволяет сохранить доступность для населения. К сожалению, потребителей больше не становится, зарплаты в стране не увеличиваются, а потому предпосылок для роста не видно. Однако своеобразным индикатором улучшения ситуации в Лиде считают квас. После прошлогоднего спада на 15,8% в этом году его реализация заметно растет. «Обычно люди покупают продукт не первой необходимости, когда богатеют, – отметил А. Микшис. – Значит, деньги у населения появились. Осталось, чтобы статистика это подтвердила».

Производство лидского кваса в прошлом году выросло на 6,7%, до 49,3 млн. л, хотя его продажи на внутреннем рынке сократились до 29,6 млн. л, сообщила директор по продажам «Лидского пива» Алена Авдеенко. Зато экспорт вырос на 77%, до 19,5 млн. литров. При этом обошлось без традиционных летних акций – вся продукция продавалась по регулярным ценам. Этому способствовал вход в российские розничные сети: в РФ в июле было продано больше кваса, чем в Беларуси. В сентябре на предприятии начался очередной этап реконструкции, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону. Для кваса он обещает быть успешным. Экспорт растет, начинается сотрудничество с Auchan и Tesco в Польше, ведутся переговоры с сетью «Петр и Павел». Увеличились по­ставки в Израиль, Германию, Болгарию, на очереди – Словакия и Чехия. Лидские производители задались целью сделать свой квас международным брен­дом и уверены, что добьются успеха. Обновляется и ассортимент пива: лидчане намерены по количеству новинок побить прошлогодний рекорд (10 сор­тов). После адаптации к ЕГАИС* экспорт в Россию уже ничто не будет сдерживать.

В I квартале т.г. лидские пивовары увеличили продажи пива на 10%, кваса – на 20%. Отчасти этому помог переход на общение с потребителем на белорусском языке. «Склад готовой продукции оборачивается примерно за 2 недели, – объясняет А. Микшис. – Затраты на новые этикетки с текстом и на белорусском языке – это копейки по сравнению с ценностью, которую несет родной язык стране».

* ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) – российская автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА