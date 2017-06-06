Как открыть книжку МДП при транзите

Белорусское транспортное предприятие планирует доставить российский экспортный груз из России в Венгрию. Для выполнения транзитных перевозок через территорию Украины и Венгрии наш перевозчик планирует использовать книжку МДП.

По нашим сведениям, белорусский таможенный орган открывает процедуру МДП только в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта в РБ.

Обязан ли нам открыть книжку МДП российский таможенный орган, в зоне деятельности которого груз будет помещаться под таможенную процедуру экспорта?

В соответствии с нормами Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. (далее – Конвенция МДП) книжка МДП является единым транзитным документом, по­средством которого выполняются международные транзитные операции и осуществляется контроль таможенных органов за доставкой грузов в каждом государстве, на территории которого осуществляется операция МД...