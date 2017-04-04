Как оформить изменение режима рабочего времени

В организации работники переводятся с 5-дневной рабочей недели на режим рабочего времени «2 недели через 2». Должностной оклад остается прежним.

Как называется такой режим рабочего времени? Как правильно оформить дополнительное соглашение?

Он называется режимом рабочего времени по графику работ (сменности).

Дополнительное соглашение оформляется в соответствии с порядком, установленным законодательством о труде.

Если для работника изменяется режим рабочего времени, установленный условиями его трудового договора (контракта), дополнительным соглашением определяется режим рабочего времени, который называется «режим рабочего времени по графику работ» либо «режим рабочего времени по графику сменности».

В соответствии со ст. 123 ТК режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или...