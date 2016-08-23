Как нанять иностранца в Беларуси

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.06.2016 № 30 утверждена Инструкция о порядке и условиях выдачи заключений о возможности привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в Республике Беларусь (далее – Инструкция), вступившая в силу с 17 августа 2016 г.

Инструкция № 30 определяет порядок и условия выдачи заключений о возможности привлечения в Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в нашей стране, в т.ч. временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси (далее – иностранцы), для осуществления трудовой деятельности на ее территории и о возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности по трудовому договору в Беларуси.

Заключение о возможности привлечения в Беларусь иностранцев для осуществления трудовой деятельности на ее территории выдается комитетом по труду, занятости и соцзащите областного (Минского городского) исполкома (далее – орган по труду) по запросу...