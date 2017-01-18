Как найти работу: спрос и предложение на рынке труда

Информацию о спросе и предложении по профессиям, востребованным на рынке труда, обновило Минтруда и соцзащиты.

В городах безработными регистрируется много продавцов (1105 человек на 1.12.2016), водителей (937 чел.), рабочих строительных специальностей и т.д. Причем рабочих мест всем продавцам и водителям не хватает (980 и 739 вакансий соответственно), для большинства строительных специальностей тоже характерен дефицит рабочих мест (каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, столяр и др.). В то же время зашкаливает спрос на медсестер (2090 вакансий / 42 безработного), врачей-специалистов (1857 / 26), швей (1125 / 201). Совсем нет безработных провизоров (92 вакансии / 0), рентгенолаборантов (90 / 0), фармацевтов (72 / 0). На 355 вакансий бухгалтеров и главных бухгалтеров претендует 388 человек, на 79 свободных мест для экономистов – 279 безработных.

В сельской местности продавцов тоже в избытке (60 мест / 154 безработных), но по все другим имеющимся у зарегистрированных безработных профессиям, сложился дефицит рабочих мест. Недостаточно агрономов (117 вакансий / 8 безработных), ветврачей (423 / 6), врачей-специалистов (121 / 1), инженеров (143 / 28), медсестер (159 / 6) и т.д.

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Автор публикации: Елена Петрошевич