Как дотянуть до IPO и избавиться от чеков

В настоящее время готовится проект указа Президента по продаже акций предприятий, в уставных фондах которых доля государства составляет менее 25%, сообщила 17 января на пресс-конференции в МПЦ Sputnik заместитель начальника главного уп­равления имущественных отношений, начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич.

Какие именно предприятия подпадут под действие этого документа, пока неизвестно. Пред­полагается, что новый указ позволит продолжить проведение «народных IPO», в ходе которых граждане могут приобрести через Белорусскую валютно-­фондовую биржу принадлежащие государству акции некоторых предприятий. Напомним, пер­вым экспериментом в этой сфере была попытка провести IPO Борисовского завода медпрепаратов в 2011 г. Но продать удалось около 0,18% предложенных акций. Более успешной считается продажа через БВФБ акций Минского завода игристых вин в 2012 г. Тогда было размещено около 68% предлагавшихся акций, причем позволялось приобрести не более 999 штук в одни руки. Остальные были проданы в 2013 г. одному инвестору – ООО «Трайпл», что позволило ему довести свою долю в уставном фонде МЗИВ до 15%. Эмиссия принесла предприятию 3,4 млн. USD. Затем провалилась попытка продажи акций Гомельского жирового комбината, хотя она «народным IPO» в прямом смысле не была. Удалось продать только 0,1% предлагавшихся акций, притом что тогда не устанавливались никакие ограничения на покупку.

Теперь власти намерены продолжить данный процесс, заявила на пресс-­конференции А. Корниевич. При этом преследуются 2 цели: привлечь сред­ства населения в акции госпредприятий и от­влечь их от обменных пунктов. Правда, для этого нужно, чтобы акции были ликвидными, а доходность по ним – не ниже, чем доходность по депозитам. Заметим, что добиться этого будет непросто. С одной стороны, в настоящее время немногие предприятия в состоянии выплачивать акционерам сколько-нибудь солидные дивиденды – все имеющиеся средства желательно направлять на развитие. Для роста курсовой доходности требуются условия для спекулятивных операций, без которых невозможно получить реальную рыночную капитализацию. Но в стране крайне мало портфельных инвесторов – как индивидуальных, так и институциональных. К тому же сохраняется ряд административных барьеров, среди которых один из главных – преимущественное право исполкомов на приобретение акций некоторых пред­приятий. Правда, в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы запланировано обеспечить свободную куп­лю-продажу акций за счет усовершенствования практики применения преимущественного права исполкомов на приобретение акций в рамках Указа Президента от 16.11.2006 № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собст­венности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц». В част­ности, предлагается установить целевой характер приобретения акций, оптимизировать списки обществ и срок действия преимущественного права с последующей его отменой. Но об этом говорят уже не один год, а решение так и не принято.

Тем временем предприятия республики остро нуждаются в средствах для дальнейшего развития и компенсации понесенных из-за кризиса потерь. В программе на пятилетку им предлагается искать новые механизмы привлечения инвестиций, в т.ч. путем «недолгового финансирования». Почему-то у нас принято считать, что эмиссия акций – гораздо более дешевый и менее рискованный способ привлечения инвестиций, чем кредиты, облигации и т.п.

В ТАКОЙ ситуации обмен акций на оставшиеся у населения приватизационные чеки «Имущество» превращается в бессмысленный анахронизм. Но с этими бумагами нужно что-то делать. Сейчас на счетах у граждан скопилось около 240 млн. этих чеков, сообщила на пресс-конференции А. Кор­ниевич. Срок их обращения неоднократно переносился. Теперь чеки все еще можно обменять на акции белорусских предприятий до 30 июня 2019 г. Нового продления сроков обращения, скорей всего, не будет, полагает представитель Госком­иму­щества. Но возможности их использования довольно ограничены. По дан­ным Госкомимущества, на 1 января т.г. в Беларуси чеки можно обменять на акции 91 ОАО. Теперь с 10 января к ним добавили акции еще 13 предприятий с долей государства.

С 1994 г. именные приватизационные чеки «Имущество» получили около 5 млн. граждан. Но из выданных 428 млн. чеков было использовано лишь 54%. Сейчас на счетах числится около 239 млн. чеков, владельцы которых слабо представляют себе, как их можно использовать, а многие уже вообще не помнят о наличии таких бумаг и правах, которые они дают. Представитель ГКИ мягко посетовала, что «чековая приватизация у нас затянулась, некоторые граждане уже и забыли, что этот процесс идет, в особенности те, кто в то время был молод». Казалось бы, дело нетрудное: заглянуть в ближайшее отделение Беларусбанка с паспортом и сертификатом чеков, чтобы обменять чеки на акции предприятий. Если сертификат утерян, его легко восстановить: у Беларусбанка сохраняются электронные данные. Кроме того, чеки можно передать по наследству или подарить, но только близким родственникам, круг которых оговорен законом.

С ОДНОЙ стороны, многие граждане не спешат воспользоваться чеками, ибо не видят в этом смысла. За это можно «поблагодарить» государство, которое сначала затормозило чековую приватизацию, а затем на годы ограничило права обладателей акций приватизированных предприятий распоряжаться своими ценными бумагами. Это не позволило активно развиваться рынку ценных бумаг. Вся его инфраструктура работает с минимальной загрузкой. Теперь воз­можности фондового рынка хотелось бы использовать для привлечения ин­вестиций, но «расконсервировать» их не так-то просто.

С другой стороны, завершение срока обращения чеков «Имущество» сулит новые проблемы. По закону государство гарантирует выплату гражданам компенсации за неиспользованные чеки. Ее размер и порядок выплаты должно определять правительство. Ес­ли на сегодня номинальная стоимость одного чека «Имущество» составляет 44 копейки, можно предположить, что на компенсации пришлось бы потратить около 100 млн. BYN (если сумма выплат будет определяться по нынешнему номиналу чеков). Для бюджета это приличная нагрузка, а для населения – не слишком большое подспорье. По данным ГКИ, в среднем на одного гражданина приходится около 80 чеков, а у некоторых за счет стажа работы и особых трудовых и общественных за­слуг – вдвое больше. Следовательно, гражданам может единовременно до­статься от 35 до 70 BYN. Возможно, если обменять чеки на акции, то когда-нибудь может оказаться, что их владельцы получат целое состояние, если акции вырастут в цене. Но на этот процесс могут уйти годы, а то и десятилетия, а дотянуть до получки люди хотят каждый месяц.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ