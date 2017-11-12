Как Белэнерго и Белтопгаз экономическую безопасность укрепляют, или Что мы отмечаем 11 ноября

Два ведущих государственных производственных объединения нашей страны – Белэнерго и Белтопгаз – отчитались о выполнении заданий, предусмотренных для них в рамках исполнения Директивы Президента от 14.06.2007 № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» (далее – Директива № 3).

На сайте Министерства энергетики подведены итоги этой работы за январь–сентябрь т.г., в результате которой все доведенные указанным объединениям показатели по энергосбережению или выполнены полностью, или даже перевыполнены, а именно:

1) целевой показатель энергосбережения:

– ГПО «Белэнерго» – минус 114 тыс. т у.т. при плане минус 110 тыс. т у.т.;

– ГПО «Белтопгаз» – минус 3,9% при плане минус 2,5%;

2) целевой показатель по доле использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе:

– ГПО «Белэнерго» – 2,1% при плане 1,9%;

– ГПО «Белтопгаз» – 69,0% при плане 56,2%;

3) показатель по доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе:

– ГПО «Белэнерго» – 1,3% при плане 1,0%;

– ГПО «Белтопгаз» – 1,2% при плане 1,2%.

Напомним, что указанные плановые показатели определены Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 28.03.2016 № 248, и постановлением Совмина от 28.12.2016 № 1088 «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2017 год», которые, в свою очередь, были приняты во исполнение Директивы № 3.

Подведение итогов работы за три квартала в текущем году практически совпало с Днем энергосбережения, который отмечается международной общественностью 11 ноября. Беларусь в числе еще 20 государств стала праздновать его в 2008 году, после того как в Казахстане на совещании координаторов международной экологической сети SPARE было решено учреждением такого праздника обратить внимание людей на важность эффективного использования ресурсов и развитие возобновляемых источников энергии.

Надо сказать, что усилия нашей страны в области энергоэффективности достаточно существенны. Так, по информации Международного энергетического агентства, в 2015 году фактический показатель энергоемкости ВВП Беларуси составил 0,16 т нефтяного эквивалента на 1 тыс. USD (ВВП по паритету покупательной способности и в ценах 2010 г.), снизившись по сравнению с данными 2000 года (0,34 т/1 тыс. USD) более чем в два раза (в три с половиной раза – по сравнению с 1990 г., когда энергоемкость ВВП составляла 0,56 т/1 тыс. USD).

Отметим, что за тот же период энергоемкость ВВП Казахстана уменьшилась лишь в 1,26 раза – с 0,24 до 0,19 т/1 тыс. USD, а России – в полтора (с 0,34 до 0,23 т/1 тыс. USD). При этом Беларусь по энергоемкости ВВП обогнала Канаду (0,18 т/1 тыс. USD), сравнялась с такой продвинутой в области энергосбережения страной, как Финляндия, но еще значительно отстает от США (0,13 т/1 тыс. USD) Швеции (0,11 т/1 тыс. USD), Франции (0,1 т/1 тыс. USD), Польши (0,1 т/1 тыс. USD), Японии (0,1 т/1 тыс. USD) и Германии (0,09 т/1 тыс. USD).

Автор публикации: Александр БОРИСОВ