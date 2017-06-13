Изменяется порядок регистрации кассового оборудования

18 июня вступает в силу постановление Совмина от 13.03.2017 № 197 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738 и от 17 февраля 2012 г. № 156».

Им упраздняется ограничительный срок нахождения в Государственном реестре для моделей кассового оборудования (далее – реестр), соответствующего требованиям для установки средства контроля налоговых органов (далее – СКНО), и специальных компьютерных систем.

Соответствующие правки вне­сены в графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при включении такого кассового оборудования в реестр». Также не подлежат включению в реестр сведения о дате принятия решения Гос­стандарта об исключении из Государственного реестра модели (модификации) кассового оборудования.

Информация об исключенных из реестра моделях (модификациях) кассового оборудования раз­мещается в Интернете на официальном сайте Госстандарта.

Постановлением № 197 из­менен порядок включения моделей (модификаций) кассового оборудования в реестр. В частности, такое включение будет осуществляться на основании результатов экспертизы и испытаний моделей (модификаций) кассового оборудования, проведенных юри­дическими лицами, определенными Госстандартом для проведения испытаний и экспертизы кассового оборудования.

До сих пор включение моделей (модификаций) кассового оборудования в Государственный реестр осуществлялось на основании документов, пред­ставляемых согласно п. 8 Положения о порядке ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, ис­пользуемых на территории Рес­публики Беларусь, утв. постановлением № 738, при условии соответствия кассового оборудования требованиям государст­венных стандартов.

Теперь экспертиза и испытания моделей (модификаций) кассового оборудования с це­лью внесения в реестр могут проводиться несколькими юридическими лицами, определенными Госстандартом.

Установлена новая форма заявления и свидетельства о включении модели (модификации) кассового оборудования в реестр. Документы для испытаний заявители смогут представлять в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства.

Акт о соответствии либо несоответствии образца кассового оборудования установленным требованиям государственных стандартов, составленный юридическим лицом по результатам проведения испытаний и экс­пертизы, должен содержать рекомендации о целесообразности включения модели (модификации) кассового оборудования в реестр. При отказе во включении модели (модификации) кассового оборудования в реестр заявитель вправе обжаловать данное решение Госстандарта в порядке, установленном законодательством.