Торговля
Изменяется порядок регистрации кассового оборудования
18 июня вступает в силу постановление Совмина от 13.03.2017 № 197 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738 и от 17 февраля 2012 г. № 156».
Им упраздняется ограничительный срок нахождения в Государственном реестре для моделей кассового оборудования (далее – реестр), соответствующего требованиям для установки средства контроля налоговых органов (далее – СКНО), и специальных компьютерных систем.
Соответствующие правки внесены в графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при включении такого кассового оборудования в реестр». Также не подлежат включению в реестр сведения о дате принятия решения Госстандарта об исключении из Государственного реестра модели (модификации) кассового оборудования.
Информация об исключенных из реестра моделях (модификациях) кассового оборудования размещается в Интернете на официальном сайте Госстандарта.
Постановлением № 197 изменен порядок включения моделей (модификаций) кассового оборудования в реестр. В частности, такое включение будет осуществляться на основании результатов экспертизы и испытаний моделей (модификаций) кассового оборудования, проведенных юридическими лицами, определенными Госстандартом для проведения испытаний и экспертизы кассового оборудования.
До сих пор включение моделей (модификаций) кассового оборудования в Государственный реестр осуществлялось на основании документов, представляемых согласно п. 8 Положения о порядке ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, утв. постановлением № 738, при условии соответствия кассового оборудования требованиям государственных стандартов.
Теперь экспертиза и испытания моделей (модификаций) кассового оборудования с целью внесения в реестр могут проводиться несколькими юридическими лицами, определенными Госстандартом.
Установлена новая форма заявления и свидетельства о включении модели (модификации) кассового оборудования в реестр. Документы для испытаний заявители смогут представлять в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства.
Акт о соответствии либо несоответствии образца кассового оборудования установленным требованиям государственных стандартов, составленный юридическим лицом по результатам проведения испытаний и экспертизы, должен содержать рекомендации о целесообразности включения модели (модификации) кассового оборудования в реестр. При отказе во включении модели (модификации) кассового оборудования в реестр заявитель вправе обжаловать данное решение Госстандарта в порядке, установленном законодательством.
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика