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№27 (2034) от 07.04.2017

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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Изменилось название структурного подразделения

04.04.2017

В результате изменения организационной структуры изменилось наименование структурного подразделения.

Оформляется ли перевод, если:

– изменяется наименование подразделения и наименование должности;

– изменяется наименование подразделения, а должность остается прежней?

Перевод оформляется в случае, если имеет место поручение работы по другой должности с другими должностными обязанностями.

В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной...

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