Вопрос-ответ
Изменилось название структурного подразделения
В результате изменения организационной структуры изменилось наименование структурного подразделения.
Оформляется ли перевод, если:
– изменяется наименование подразделения и наименование должности;
– изменяется наименование подразделения, а должность остается прежней?
Перевод оформляется в случае, если имеет место поручение работы по другой должности с другими должностными обязанностями.
В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной...