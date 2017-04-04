Изменилось название структурного подразделения

Оформляется ли перевод, если:

– изменяется наименование подразделения и наименование должности;

– изменяется наименование подразделения, а должность остается прежней?

Перевод оформляется в случае, если имеет место поручение работы по другой должности с другими должностными обязанностями.

В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной...