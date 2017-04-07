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08 апреля 2017 года

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ВЭД
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Изменены коды единой ТН ВЭД

07.04.2017

Указом Президента от 3.04.2017 № 101 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» некоторые коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности приведены в соответствие с ее новой редакцией, вступившей в силу с 1 января 2017 г.

При этом изменения внесены в перечень лекарственных средств, медицинских изделий, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, утв. Указом Президента от 6.03.2005 № 118, и перечень лекарственных средств, медицинских изделий и протезно-ортопедических изделий, а также сырья и материалов для их изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним, освобождаемых от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 24.02.2012 № 107.

Указ вступил в силу с 4 апреля 2017 г., но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

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