Изменения законодательства в сентябре

В сентябре 2017 г. вступает в силу ряд нормативных правовых актов, которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан.

Государственное регулирование

С 1 сентября полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.27 КоАП «Нарушение законодательства при распоряжении государственным иму­ществом», наделены заместители Пред­седателя Госкомимущества, начальник юруп­равления данного ведомства, начальник отдела правового обеспечения имущественных отношений юруправления и работники этого отдела (постановление Госком­имущества от 9.08.2017 № 10).

С 3 сентября:

Вступили в силу изменения в Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования и в Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Декрет Президента от 28.02.2017 № 2).

Индивидуальный предприниматель (ИП) вправе прекратить деятельность в порядке, предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом № 1, в случае применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-­исполнительной системы, след­ст­венных изоляторах органов госбезопасности по приговору суда (по­становление Совмина от 13.06.2017 № 446 «О некоторых вопросах приостановления деятельности индивидуального предпринимателя», под­робнее см. «Остановка по обстоятельствам: как приостановить предпринимательскую деятельность»).

Уточнен порядок взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами госуправления и иными органами по госрегистрации юридических лиц и ИП, их ликвидации (прекращении деятельности ИП), а также налоговых и иных госорганов с банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями с использованием АИС «Взаимодействие» (постановление Совмина от 4.08.2017 № 584).

Введены в действие новые редакции Инструкции о порядке представления юридическими и физическими лицами электронных документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования и их рассмотрения регистрирующим ор­ганом и Инструкции о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (пре­кращения деятельности), утв. постановлением Совмина от 31.08.2011 № 1164 (постановление Совмина от 28.08.2017 № 655).

Вступили в силу изменения, внесенные в постановления Минюста от 11.04.2006 № 23 «Об утверждении унифицированных форм документов по вопросам государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования», от 27.01.2009 № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» и от 5.03.2009 № 20 «О согласовании наименований юридических лиц», а также в Инструкцию о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Минюста от 10 .03.2009 № 25. В связи с принятием изменений в Декрет № 2 и постановление № 655 в новой редакции изложены формы заявлений о лик­видации юрлица, о пре­кращении и о приостановлении деятельности ин­ди­видуального пред­принимателя (по­становление Мин­юста от 8.08.2017 № 159).

С 6 сентября с осужденного в доход государства будет взыскиваться денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, приобретенного преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого имущества, если его специальная конфискация на момент принятия решения о конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора (Закон от 18.07.2017 № 53-З «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»).

С 10 сентября отменяется требование о маркировке контрольными (идентификационными) знаками товаров, находящихся на хранении под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, в т.ч. на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также при хранении таких товаров на складах. Кроме того, исключается обязанность такой маркировки при транспортировке товаров, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для вывоза с ее территории, от мест производства до складов, перечень которых определяется МАРТ по согласованию с МНС, а также при хранении таких товаров на этих складах (Указ Президента от 6.06.2017 № 204 «Об изменении Указа Президента Рес­публики Беларусь», подробнее см. «ЭГ» № 42 от 9.06.2017 «Под колпаком у маркировки»).

Контроль

С 3 сентября:

Вступило в силу Положение о порядке оказания аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности), а также перечень случаев, когда проведение независимой оценки деятельности не гарантирует ликвидируемым субъектам хозяйствования отсутствие проверок со стороны уполномоченных госорганов (постановление Совмина от 4.07.2017 № 500 «О некоторых во­просах оказания аудиторами услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности)», подробнее см. «ЭГ» № 50 от 11.07.2017 «Аудиторы помогут с ликвидацией бизнеса» и № 51 от 14.07.2017 «Аудит при ликвидации: возможности и риски»).

Вступила в силу Инструкция о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности), утв. постановлением Минфина от 1.08.2017 № 22 (подробнее см. «ЭГ» № 63 от 25.08.2017 «Особенности аудита прекращаемого бизнеса»). Также применяется форма аудиторского заключения по результатам оказания таких услуг.

Ценообразование

С 1 сентября:

Проиндексированы на 8% субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения (постановление Совмина от 24.08.2017 № 641, подробнее см. сайт «ЭГ» «Тарифы на коммуналку снова вырастут»).

Повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС: на сырую нефть – с 74,4 до 84,1 USD за 1 т, на прямогонный бензин – с 40,9 до 46,2 USD за 1 т, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 22,3 до 25,2 USD за 1 т (постановление Совмина от 30.08.2017 № 660).

На 8% увеличены цены на природный газ, а также тарифы на тепловую и электрическую энергию, отпускаемую предприятиями электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на энергию, отпускаемую населению (постановление МАРТ от 28.08.2017 № 44).

Финансы

С 13 сентября ставка рефинансирования Нацбанка установлена в размере 11,5% годовых (постановление Правления Нацбанка от 23.08.2017 № 346, подробнее см. «ЭГ» № 63 от 25.08.2017 «Ставка рефинансирования с 13 сентября составит 11,5% годовых»).

Оплата труда

С 1 сентября с 31 до 33 BYN повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бю­джетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам (постановление Совмина от 24.08.2017 № 642, подробнее см. «ЭГ» № 64 от 29.08.2017 «С 1 сен­тября тарифную став­ку поднимут на 6,45%»).

Расчеты

С 1 сентября 2017 г. услуга интернет-­эква­й­ринга должна предоставляться ор­ганизациям торговли (сер­виса) с обязательным использованием в порядке, установленном банком, дополнительного под­тверждения операций, совершаемых держателями банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ с применением их реквизитов в сети Интернет, а также должно обеспечиваться предоставление услуги по приему в пользу организаций торговли (сервиса) платежей за товары (работы, услуги) на их интернет-сайтах при использовании реквизитов банковских платежных карточек систем VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ, выпущенных в обращение всеми банками-эмитентами Беларуси (постановление Правления Нац­банка от 8.04.2016 № 190).

ВЭД

С 1 сентября установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕЭС в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО (решения Совета ЕЭК от 23.06.2017 № 41 и от 23.06.2017 № 42, решения Коллегии ЕЭК от 11.05.2017 № 44 и от 30.05.2017 № 59).

С 10 сентября вводится временное (на 6 месяцев) лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории ЕАЭС, который будет осуществляться только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Беллегпром» при наличии заключенного между этим концерном, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна (постановление Совмина от 25.08.2017 № 653).

Стандартизация

С 1 сентября:

Вступил в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) (решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 162).

Введено в действие обязательное подтверждение соответствия в отношении внешних источников питания (код ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 300 9) и односкоростных асинхронных (ин­дукционных) трехфазных электро­двигателей (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8501 51 000 1, 8501 52 300 0, 8501 52 200 1, 8501 52 900 2) (постановление Совмина от 27.01.2017 № 77).

Вступили в силу 11 госстандартов РБ, устанавливающих требования к энергоэффективности электротехнической продукции, в т.ч. СТБ 2474-2016 «Приборы холодильные бытовые. Энергетическая эффективность. Требования», СТБ 2479-2016 «Телевизоры бытовые. Энергетическая эффективность. Маркировка», СТБ 2485-2016 «Компьютеры и компьютерные серверы. Энергетическая эффективность. Требования» (постановление Госстандарта от 29.12.2016 № 96).

Введены в действие 14 новых госстандартов РБ, в т.ч. СТБ 1746-2017 «Молоко питьевое. Общие технические условия», СТБ 315-2017 «Творог. Общие технические условия», СТБ 736-2017 «Сыры плавленые. Общие технические условия» и СТБ 970-2017 «Кефир. Общие технические условия», а в ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия» внесены изменения. Кроме того, в качестве госстандартов РБ введены в действие 226 межгосударственных стандартов и 4 Правила ЕЭК ООН (постановления Госстандарта от 31.01.2017 № 9 и от 20.03.2017 № 19).

Экология

С 8 сентября определен перечень фактов, установление одного из которых свидетельствует о причинении вреда окружающей среде, а также порядок фиксации таких фактов (постановление Совмина от 25.08.2017 № 648).