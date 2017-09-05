Новости законодательства
Изменения законодательства в сентябре
В сентябре 2017 г. вступает в силу ряд нормативных правовых актов, которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан.
Государственное регулирование
С 1 сентября полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.27 КоАП «Нарушение законодательства при распоряжении государственным имуществом», наделены заместители Председателя Госкомимущества, начальник юруправления данного ведомства, начальник отдела правового обеспечения имущественных отношений юруправления и работники этого отдела (постановление Госкомимущества от 9.08.2017 № 10).
С 3 сентября:
Вступили в силу изменения в Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования и в Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Декрет Президента от 28.02.2017 № 2).
Индивидуальный предприниматель (ИП) вправе прекратить деятельность в порядке, предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом № 1, в случае применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов госбезопасности по приговору суда (постановление Совмина от 13.06.2017 № 446 «О некоторых вопросах приостановления деятельности индивидуального предпринимателя», подробнее см. «Остановка по обстоятельствам: как приостановить предпринимательскую деятельность»).
Уточнен порядок взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами госуправления и иными органами по госрегистрации юридических лиц и ИП, их ликвидации (прекращении деятельности ИП), а также налоговых и иных госорганов с банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями с использованием АИС «Взаимодействие» (постановление Совмина от 4.08.2017 № 584).
Введены в действие новые редакции Инструкции о порядке представления юридическими и физическими лицами электронных документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования и их рассмотрения регистрирующим органом и Инструкции о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утв. постановлением Совмина от 31.08.2011 № 1164 (постановление Совмина от 28.08.2017 № 655).
Вступили в силу изменения, внесенные в постановления Минюста от 11.04.2006 № 23 «Об утверждении унифицированных форм документов по вопросам государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования», от 27.01.2009 № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» и от 5.03.2009 № 20 «О согласовании наименований юридических лиц», а также в Инструкцию о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Минюста от 10 .03.2009 № 25. В связи с принятием изменений в Декрет № 2 и постановление № 655 в новой редакции изложены формы заявлений о ликвидации юрлица, о прекращении и о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя (постановление Минюста от 8.08.2017 № 159).
С 6 сентября с осужденного в доход государства будет взыскиваться денежная сумма, соответствующая стоимости имущества, приобретенного преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого имущества, если его специальная конфискация на момент принятия решения о конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора (Закон от 18.07.2017 № 53-З «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»).
С 10 сентября отменяется требование о маркировке контрольными (идентификационными) знаками товаров, находящихся на хранении под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, в т.ч. на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также при хранении таких товаров на складах. Кроме того, исключается обязанность такой маркировки при транспортировке товаров, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для вывоза с ее территории, от мест производства до складов, перечень которых определяется МАРТ по согласованию с МНС, а также при хранении таких товаров на этих складах (Указ Президента от 6.06.2017 № 204 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», подробнее см. «ЭГ» № 42 от 9.06.2017 «Под колпаком у маркировки»).
Контроль
С 3 сентября:
Вступило в силу Положение о порядке оказания аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности), а также перечень случаев, когда проведение независимой оценки деятельности не гарантирует ликвидируемым субъектам хозяйствования отсутствие проверок со стороны уполномоченных госорганов (постановление Совмина от 4.07.2017 № 500 «О некоторых вопросах оказания аудиторами услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности)», подробнее см. «ЭГ» № 50 от 11.07.2017 «Аудиторы помогут с ликвидацией бизнеса» и № 51 от 14.07.2017 «Аудит при ликвидации: возможности и риски»).
Вступила в силу Инструкция о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности), утв. постановлением Минфина от 1.08.2017 № 22 (подробнее см. «ЭГ» № 63 от 25.08.2017 «Особенности аудита прекращаемого бизнеса»). Также применяется форма аудиторского заключения по результатам оказания таких услуг.
Ценообразование
С 1 сентября:
Проиндексированы на 8% субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения (постановление Совмина от 24.08.2017 № 641, подробнее см. сайт «ЭГ» «Тарифы на коммуналку снова вырастут»).
Повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС: на сырую нефть – с 74,4 до 84,1 USD за 1 т, на прямогонный бензин – с 40,9 до 46,2 USD за 1 т, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 22,3 до 25,2 USD за 1 т (постановление Совмина от 30.08.2017 № 660).
На 8% увеличены цены на природный газ, а также тарифы на тепловую и электрическую энергию, отпускаемую предприятиями электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на энергию, отпускаемую населению (постановление МАРТ от 28.08.2017 № 44).
Финансы
С 13 сентября ставка рефинансирования Нацбанка установлена в размере 11,5% годовых (постановление Правления Нацбанка от 23.08.2017 № 346, подробнее см. «ЭГ» № 63 от 25.08.2017 «Ставка рефинансирования с 13 сентября составит 11,5% годовых»).
Оплата труда
С 1 сентября с 31 до 33 BYN повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам (постановление Совмина от 24.08.2017 № 642, подробнее см. «ЭГ» № 64 от 29.08.2017 «С 1 сентября тарифную ставку поднимут на 6,45%»).
Расчеты
С 1 сентября 2017 г. услуга интернет-эквайринга должна предоставляться организациям торговли (сервиса) с обязательным использованием в порядке, установленном банком, дополнительного подтверждения операций, совершаемых держателями банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ с применением их реквизитов в сети Интернет, а также должно обеспечиваться предоставление услуги по приему в пользу организаций торговли (сервиса) платежей за товары (работы, услуги) на их интернет-сайтах при использовании реквизитов банковских платежных карточек систем VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ, выпущенных в обращение всеми банками-эмитентами Беларуси (постановление Правления Нацбанка от 8.04.2016 № 190).
ВЭД
С 1 сентября установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕЭС в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО (решения Совета ЕЭК от 23.06.2017 № 41 и от 23.06.2017 № 42, решения Коллегии ЕЭК от 11.05.2017 № 44 и от 30.05.2017 № 59).
С 10 сентября вводится временное (на 6 месяцев) лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории ЕАЭС, который будет осуществляться только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Беллегпром» при наличии заключенного между этим концерном, Минсельхозпродом и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна (постановление Совмина от 25.08.2017 № 653).
Стандартизация
С 1 сентября:
Вступил в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) (решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 162).
Введено в действие обязательное подтверждение соответствия в отношении внешних источников питания (код ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 300 9) и односкоростных асинхронных (индукционных) трехфазных электродвигателей (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8501 51 000 1, 8501 52 300 0, 8501 52 200 1, 8501 52 900 2) (постановление Совмина от 27.01.2017 № 77).
Вступили в силу 11 госстандартов РБ, устанавливающих требования к энергоэффективности электротехнической продукции, в т.ч. СТБ 2474-2016 «Приборы холодильные бытовые. Энергетическая эффективность. Требования», СТБ 2479-2016 «Телевизоры бытовые. Энергетическая эффективность. Маркировка», СТБ 2485-2016 «Компьютеры и компьютерные серверы. Энергетическая эффективность. Требования» (постановление Госстандарта от 29.12.2016 № 96).
Введены в действие 14 новых госстандартов РБ, в т.ч. СТБ 1746-2017 «Молоко питьевое. Общие технические условия», СТБ 315-2017 «Творог. Общие технические условия», СТБ 736-2017 «Сыры плавленые. Общие технические условия» и СТБ 970-2017 «Кефир. Общие технические условия», а в ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия» внесены изменения. Кроме того, в качестве госстандартов РБ введены в действие 226 межгосударственных стандартов и 4 Правила ЕЭК ООН (постановления Госстандарта от 31.01.2017 № 9 и от 20.03.2017 № 19).
Экология
С 8 сентября определен перечень фактов, установление одного из которых свидетельствует о причинении вреда окружающей среде, а также порядок фиксации таких фактов (постановление Совмина от 25.08.2017 № 648).