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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Консультации

Изменения в налоговой декларации по НДС

17.01.2017

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС изменен постановлением МНС от 6.12.2016 № 31 (далее – постановление № 31). Этим документом внесены коррективы в постановление МНС от 24.12.2014 № 42, которым утверждены формы налоговых деклараций, в т.ч. по НДС (приложение 1), и инструкция по их заполнению.

Постановление № 31 вступило в силу с 1.01.2017 г. Суть вносимых им изменений и дополнений в следующем.

1. Строка 3 раздела I «Налоговая база» части I «Расчет суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав» налоговой декларации по НДС, в которой отражается налоговая база по операциям, облагаемым по ставке 10%, разделена на строки 3.1 и 3.2. В стр. 3.1 отражаются обороты по реализации товаров, облагаемые НДС по ставке в размере 10% на основании подп. 1.2.1 п. 1 ст. 102 НК. Напомним, что согласно указанному подпункту ставка НДС в размере 10% применяется при реализации производимой на территории РБ продукции растениеводства (за исключение...

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