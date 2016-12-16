Изменения будут всегда

В целом налоговая нагрузка в следующем году не изменится, пообещала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Основные новшества будут связаны с налоговым администрированием. Так, плательщикам НДС, которые все еще не освоили применение электронных счетов-фактур, стоит поторопиться. С 1 января никаких поблажек, позволявших в соответствии со ст. 1061 НК не выставлять ЭСЧФ в определенных обстоятельствах, не останется. Налоговые вычеты будут приниматься только на основании ЭСЧФ, а тем, кто их не выставляет, будут грозить меры административной ответственности. Так что контрагентам должно стать легче делать налоговые вычеты, а дополнительным «бонусом» за аккуратное внедрение механи...