Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9577 руб.

2.0372 руб.

Р (100)

3.2040 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Изменения будут всегда

16.12.2016
Изменения будут всегда

Обязательность применения электронных счетов-фактур, дедолларизация ставок, определение экономически обоснованных затрат при исчислении налога на прибыль – главные новшества, ожидающие белорусский бизнес в следующем году. О них рассказали представители МНС на конференции «Налогообложение–2017: важнейшие изменения в налоговом законодательстве».

В целом налоговая нагрузка в следующем году не изменится, пообещала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Основные новшества будут связаны с налоговым администрированием. Так, плательщикам НДС, которые все еще не освоили применение электронных счетов-фактур, стоит поторопиться. С 1 января никаких поблажек, позволявших в соответствии со ст. 1061 НК не выставлять ЭСЧФ в определенных обстоятельствах, не останется. Налоговые вычеты будут приниматься только на основании ЭСЧФ, а тем, кто их не выставляет, будут грозить меры административной ответственности. Так что контрагентам должно стать легче делать налоговые вычеты, а дополнительным «бонусом» за аккуратное внедрение механи...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit