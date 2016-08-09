Изменения в электронную таможенную декларацию

Они направлены на исполнение ранее принятых Комиссией решений: о необходимости указывать в декларации таможенной стоимости срок заявления, точную величину таможенной стоимости товаров (решение Коллегии ЕЭК от 12.04.2016 № 32), а также номер зоны таможенного контроля, номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, почтовый адрес помещений, открытых площадок и иных территорий уполномоченного экономического оператора в транзитной декларации (решение Коллегии ЕЭК от 5.07.2016 № 79).

Принятые изменения позволят участникам внешнеэкономической деятельности, работающим в Беларуси, при корректировке декларации на товары указывать номер и дату выпуска товаров из декларации на товары, что соответствует требованиям приказа ГТК РБ от 21.12.2010 № 468-ОД.

Обновленные структуры электронных копий таможенных документов начнут применяться в странах ЕАЭС уже с 1 октября 2016 г.

Кроме того, Коллегия ЕЭК рекомендовала таможенным службам стран союза внести изменения в структуры предварительной информации о товарах, ввозимых в ЕАЭС железнодорожным и воздушным транспортом.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ