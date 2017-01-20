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№5 (2012) от 20.01.2017

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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Изменение режима рабочего времени

20.01.2017

Работник написал заявление и увольняется 30 декабря. Руководитель решил его ставку сократить. На данной должности остаются 2 человека, работающие посменно. Соответственно, у них с 1 января изменяется режим рабочего времени.

Как это документально офор­мить?

Изменение режима рабочего времени является изменением существенных условий труда (ст. 32 ТК).

В связи с этим следует применять нормы ст. 32 ТК, подп. 3.2 п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5).

Согласно ч. 1 ст. 32 ТК изменение существенных условий труда нанимателем возможно, если они обоснованы производственными, организационными или экономическими причинами. В данном случае причины организационные.

Наниматель обязан письменно предупредить работника об изменении существенных условий труда. Исходя из норм ТК минимальный срок предупреждения составляет месяц. Однако в соответствии с по...

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