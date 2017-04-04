Вопрос-ответ
Изменение организационной структуры
В организации провели совершенствование организационной структуры, в результате чего изменились наименования должностей, созданы новые структурные подразделения.
Кроме того, разработаны новые должностные инструкции.
На основании этого принято решение оформить трудовые договоры в новой редакции.
Можно ли все эти изменения совместить в одном дополнительном соглашении о трудовом договоре в новой редакции?
В соответствии с законодательством о труде изменения в заключенные с работниками трудовые договоры (контракты) оформляются дополнительными соглашениями, а не трудовым договором в новой редакции.
Согласно ст. 1 ТК трудовой договор (контракт) является соглашением, составленным индивидуально для каждого работника.
Все документы, которыми вносятся изменения и дополнения в условия трудового договора (контракта), также являются ин...