Изменение организационной структуры

В организации провели совершенствование организационной структуры, в результате чего изменились наименования должностей, созданы новые структурные подразделения.

Кроме того, разработаны новые должностные инструкции.

На основании этого принято решение оформить трудовые договоры в новой редакции.

Можно ли все эти изменения совместить в одном дополнительном соглашении о трудовом договоре в новой редакции?

В соответствии с законодательством о труде изменения в заключенные с работниками трудовые договоры (контракты) оформляются дополнительными соглашениями, а не трудовым договором в новой редакции.

Согласно ст. 1 ТК трудовой договор (контракт) является соглашением, составленным индивидуально для каждого работника.

Все документы, которыми вносятся изменения и дополнения в условия трудового договора (контракта), также являются ин...