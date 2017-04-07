Изменение должностей в штатном расписании

В бюджетной организации (университет) работают лаборанты без высшего образования.

Можно ли присвоить им должности специалистов по сопровождению учебного процесса, а профессии лаборантов исключить из штатного расписания?

Должность лаборанта предусмотрена Выпуском 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих для всех видов деятельности», утв. постановлением Минтруда от 30.12.1999 № 159 (далее – Выпуск 1). Квалификационным требованием к лаборанту без категории является наличие среднего специального образования.

Должность специалиста по сопровождению учебного процесса не предусмотрена Выпуском 1, однако им предусмотрена должность специалиста в качестве базового наименования должности (без уточнения характера или области выполняемой...