Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Изменение должностей в штатном расписании

07.04.2017

В бюджетной организации (университет) работают лаборанты без высшего образования.

Можно ли присвоить им должности специалистов по сопровождению учебного процесса, а профессии лаборантов исключить из штатного расписания?

Должность лаборанта предусмотрена Выпуском 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих для всех видов деятельности», утв. постановлением Минтруда от 30.12.1999 № 159 (далее – Выпуск 1). Квалификационным требованием к лаборанту без категории является наличие среднего специального образования.

Должность специалиста по сопровождению учебного процесса не предусмотрена Выпуском 1, однако им предусмотрена должность специалиста в качестве базового наименования должности (без уточнения характера или области выполняемой...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit